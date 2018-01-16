Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın takıların üzerinde bulunan taşların altınla aynı fiyata satışına son verildi. Türkiye’de ilk olan çalışmayı, Elazığ Kuyumcular Odası başlattı. Oda Başkanı Fikret Çakmakçı’nın verdiği bilgiye göre kuyumcular, altın üzerinde bulunan ve değersiz olan boncuk taşları, altının gramından düşerek alıp satacak. Önceden değersiz taşların altın fiyatına satıldığını ifade eden Çakmakçı “Artık ürünün barkodu üzerinde taşın gramı yazılı olacak. Vatandaş alırken taşı altının ağırlığından düşürerek alıp satacak. Uygulamanın, hediyelik ve takılarda fiyat düşüşünü sağlayacağını söyleyen Fikret Çakmakçı, başlattıkları bu uygulamanın Türkiye geneline yayılacağını, vatandaşın gönül rahatlığıyla alışveriş yapacağını söyledi. Çakmakçı “Fiyat ucuzlayacak. Bugün 1200 liraya alınan bir göz künye şimdi 1.000 liraya alınabilecek. Burada hem kuyumcunun güvenirliği artacak hem de vatandaş satarken daha az zarar edecek. Biz bir anlamda ‘hırsızlık’ olan bu uygulamaya son verdik.” diye konuştu.