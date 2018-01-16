Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) kayıtlarına göre, geçen yıl tekstil ve konfeksiyon ürünleri ihracatının önceki yıla göre yüzde 4 artarak 1 milyar 394 milyon dolara ulaşırken, ana ürünler olan havlu, bornoz, sabahlık, çarşaf ve nevresimde ihracat 797 milyon dolara ulaştı. Son yıllarda ‘Turkish Towel’ markasıyla tanıtım yaptıklarını söyleyen Kocasert “Moda, tasarım, kalite ve teknolojide dünyanın en iyi havlularını üretiyoruz. 3 yıldır Türk havlusunu tanıtma kampanyaları meyvesini verdi, Avrupa’ya ihracat yerinde sayarken, ABD’de yüzde 15’lik artış var.” dedi. “Turkish Towels” markasıyla uluslararası spor organizasyonlarına önem verdiklerini kaydeden Kocasert, Tenisin Yıldızları, Euroleague Final Four gibi etkinliklerdeki tanıtımların faydasını gördüklerini anlattı. Mayıs ayından bu yana 1 milyardan fazla insana ulaşan sektör, ihraç fiyatırı 8,5 dolardan 40 dolara çıkarmayı hedefliyor.