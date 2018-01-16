Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. FARUK BİNGÖL

Kazançlardaki artışın, genel anlamda enflasyonun altında kaldığı bir yılı geride bırakırken, bu gelişmenin tasarruf alışkanlıklarını da önemli ölçüde etkilediği ortaya çıktı. Türk Ekonomi Bankası ve Finansal Okuryazarlık Derneği iş birliğinde hazırlanan “Finansal Okuryazarlık Endeksi - 2017” araştırmasının sonuçları açıklandı. Buna göre katılımcıların yüzde 54’ünün, hiçbir şekilde tasarruf yapmadığı ortaya çıktı. Ay başında belli bir miktarı tasarruf için ayırdığını dile getirenlerin oranı yüzde 16, ayın sonunda harcamalardan arta kalan parayı tasarruf için ayırdığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 18 seviyesinde gerçekleşti. Birikim yapanların yüzde 54’ü acil durumlarda, yüzde 28’i çocuklarının eğitimi, yüzde 25’i sağlık harcamaları, yüzde 23’ü ev almak, yüzde 23’ü araba almak için kullanmayı amaçlıyor.

Raporu paylaşan TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi “TEB Aile Akademisi ile 250 bin bireyin finansal okuryazar olmasını sağladık. Hedefimiz, 2019 itibariyle Türkiye’nin yüzde 25’ini, 20 milyon kişiyi finansal okuryazar yapmak” dedi.