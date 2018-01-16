Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplumun yüzde 23’ü, çocuklarına tasarruf, harcama alışkanlıkları gibi finansal konularda aile içi herhangi bir eğitim vermiyor. TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici “Finansal eğitimin aile içinde oluşturulması, cari açık başta olmak üzere çoğu meseleyi çözecek. Yaptığımız araştırmada çok önemli bir gelişme var; kadınlarımızın finansal okuryazarlığı gittikçe artıyor. Eğer kadınlarımız ekonomiye daha fazla katılırsa ve finansal okuryazarlığı daha fazla sahiplenirse, çok daha etkili oluyorlar” diye konuştu.