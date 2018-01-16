Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

3. Finansal Okuryazarlık ve Erişim Konferansının açılışında konuşan Çakırsoy, “2017 sonu itibarıyla emeklilik hakkı kazanarak sistemden ayrılan yaklaşık 63 bin katılımcıdan 60 bin 491’i, birikimini toplu para olarak almayı tercih etmiş ve sistemden çıkmış, emekli maaşı opsiyonunu tercih etmemiş. Bu kişilerin ortalama fon büyüklüğü 74 bin lira... Emekli maaşı veya benzeri ürünler diyebileceğimiz, programlı geri ödemeyi seçenler ise, 2 bin 163 kişi... Bunların da ortalama fon büyüklüğü 154 bin lira” dedi.

