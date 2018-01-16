Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2017 yılı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre bütçe açığı geçen yıl 47,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Açık, 2016’da 29,9 milyar TL olmuştu. Bakan Ağbal “Bu, OVP’de revize edilen rakamdan 14,3 milyar lira daha olumlu. Bu iyileşme, Hazine Müsteşarlığının 2018 için uygulayacağı borçlanma programı için de aynı düzeyde olumlu etki meydana getirecek. 2016’da tahakkuk ettirilen verginin yüzde 87’si mükellefler tarafından doğrudan ödenmişti. 2017’de bu oran yüzde 94’e çıktı. Vatandaş, ekonomideki canlanmaya paralel olarak vergisini zamanında ve tam ödedi. 2017’de bütçe açığının GSYH’ye oranı, yüzde 2’nin altına düşmüş olacak. 2018’de de kamu maliyesi, enflasyon ile mücadelede Merkez Bankasının uygulayacağı para politikasına destek olacak şekilde bir politika çerçevesi uygulayacak ve bütçe disiplini aynen devam edecek” dedi.



536 MİLYAR TL VERGİ

Bu arada önceki yıl 20,3 milyar TL olan faiz dışı fazla, 2017’de 9,3 milyar TL’yi buldu. Bütçe gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,8 artarak 630,3 milyar liraya ulaştı. Giderler ise yüzde 16 büyüme ile 677,7 milyar TL olarak kaydedildi. Vergi gelirleri de, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,8 artarak 536 milyar TL oldu.

Kadroya geçenler büyümeyi artıracak

Maliye Bakanı Ağbal, taşeron işçilerin kadroya alınmasının büyümeye olumlu etki yapacağını söyledi. Ağbal “Bütçeye ilave yük geldi ama ihale süreçlerinin maliyetlerinden kurtulmuş olduk. Bu kişiler, şimdi gelirlerine ve geleceğe dönük iş güvencesine bağlı olarak harcama eğilimlerini artıracak. Buna bağlı olarak büyümeye talep yönünden katkı yapacağı söylenebilir” dedi.