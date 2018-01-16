Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2011 yılında ‘Rüyam’ olarak açıkladığı Kanal İstanbul Projesi’nde güzergâh, sonunda netleşti. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan 5 alternatif güzergâhtan 4’üncü olanı yani Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridorunun en uygun güzergah olarak seçildiğini açıkladı. Hedef bu sene içerisinde ilk kazmayı vurmak. Yer altı su modelleme çalışmasının yanı sıra su kalitesi, sediman hareketleri gibi diğer sayısal model çalışmalarının da devam ettiğini söyleyen Bakan Arslan “Küçükçekmece Gölü’nden girecek ve Sazlısu Barajı’nın oradan Terkos Barajı’nın doğusundan Karadeniz’e çıkmış olacak. Güzergâhımız yaklaşık olarak 45 kilometre uzunluğundadır” dedi. Bakan Arslan projenin finansman modeliyle ilgili olarak ise “Yap-işlet-devret modeli, kamu-özel iş birliğinin diğer alternatifleri dâhil olmak üzere karma bir modelle ihale süreçlerini bitirip, bu sene içinde kazma vurmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Deprem risklerinin değerlendirilmesine ilişkin de çalışma yaptıklarını söyleyen Bakan Arslan “72 yıl, 475 yıl ve 2 bin 475 yıllık ortalama yinelenme süreleri dikkate alınarak bütün çalışmalar yapıldı” dedi. Projede tsunamiyle ilgili de araştırmalar yapıldı. Tsunami hususunda kapsamlı çalışmalar yapıldığı ve çıkarılan ön raporda olumsuz bir etki olmayacağının görüldüğü ifade edildi. Arslan, rüzgâr ölçümleri de yapıldığını belirterek “Proje alanıyla ilgili Karadeniz ve Marmara Denizi girişlerindeki rüzgâr ve derin deniz dalgaları incelendi. Kanal içerisinde gemi geçişlerinden oluşacak dalgaların kanal yan yüzeylerine etkisi en olumsuz senaryolara göre değerlendirilmiş olup, detaylı çalışmalar da devam etmektedir” diye konuştu. İlk aşamada 10 bin metreye ilave 7 bin metre sondaj yapıldığı bilgisini veren Bakan Arslan, 2017 sonunda toplamda 17 bin metrelik sondajın tamamlandığını dile getirdi.

YENİ MARMARAYLAR GELİYOR

Bakan Ahmet Arslan kara yolu ve demir yolu geçişlerine ilişkin olarak ise, Marmara tarafındaki 3 geçişi, Marmaray Projesi’nde olduğu gibi, batırma tüp ile Küçükçekmece Gölü’nün altından geçirmeyi hedeflediklerini bildirdi. Arslan, kuzeyde kalan geçişlerin ise köprü olacağını söyledi.

FİNANSMANI NASIL OLACAK?

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, bu kadar büyük bir projede, finansman modelleme de dâhil, kanal kesitine bağlı çalışmalar bitmeden söylenebilecek bir tutarın yanıltıcı olabileceğini söyledi. Arslan, “Ama bir gerçek var ki şu an ülkemizin en büyük projesi yaklaşık 10,5 milyar avroyla Üçüncü Havalimanı, 25 yıllık işletme döneminde 22 milyar avro kira bedeliyle en büyük proje. Ancak Kanal İstanbul ondan da büyük olacak” dedi. Bakan Arslan, projenin kendisinin yap-işlet-devret modeliyle yapılacağını söyledi.

MONTRÖ İLE KARIŞTIRMAYALIM

Projeyle Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nde bir değişiklik olup olmayacağına ilişkin soruyu da cevaplayan Bakan Arslan “Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin elbette ki hükümleri var. Boğazın nasıl kullanılacağına ilişkin kurallar belli. Boğazın tabi olduğu rejim farklı, ülkemizin yapacağı, iki denizin birbirine bağlanacağı alternatif su yolunun rejimi farklı. Elbette ki onu da dikkate alarak işletme süreci olacak. Montrö’yü ayrı tutmak, bununla karıştırmamak lazım” ifadelerini kullandı.

UZUNLUK 45 KM

Kanal İstanbul Projesi’nin uzunluğu 45 kilometre olacak.

GENİŞLİK 150 METRE

Genişliği yüzeyde 145-150 metre olması planlanan kanalda suyun derinliği ise 25 metre olacak.

162 SONDAJ

Şu ana kadar 5 güzergâh üzerinde yürütülen çalışmalarda toplamda 4 bin metreyi bulan 162 sondaj yapıldı.

6 KÖPRÜ

Çılgın Proje’nin üzerinde 6 adet köprü inşa edilmesi bekleniyor.

3 ADA

Karadeniz’de çıkacak malzemeden lojistik merkez ve Marmara Denizi’nde ise suni 3 ada inşa edilecek.