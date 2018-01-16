Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de açıkladığı ve kamuoyunda 'çılgın proje' olarak bilinen Kanal İstanbul'un güzergâhının belli olması gözleri gayrimenkul sektörüne çevirdi. İstanbul'un yatırım haritasını silbaştan değiştirmesi beklenen Kanal İstanbul'un güzergâhının açıklanması projenin geçeceği Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy'ün adeta taşını toprağını altına çevirmesi bekleniyor. Buralarda gayrimenkul fiyat artışlarının yüzde 50 civarında seyredeceği belirtilirken, dev proje sadece yurtiçinden değil yurtdışından da yatırımcı çekecek. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın verdiği bilgiye göre, proje Küçükçekmece Gölü'nden başlayarak, Sazlısu Barajı'ndan Terkos Barajı'nın doğusundan Karadeniz'e çıkacak. Güzergâhı ise 45 km olacak.

SÖYLENTİSİ BİLE UÇURDU

Projeden önce ciddi talep almayan bölgede, Kanal İstanbul ile ilgili söylentiler önemli bir hareket sağladı. Söylentilerden önce oldukça düşük fiyatlardan el değiştiren konutlar 4'e katlarken, vasıfsız araziler ise tam 100 kat değer kazandı. Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir ve Küçükçekmece'de konut fiyatlarında yaşanan hareketliliğe ek olarak vasıfsız arsa fiyatlarında da önemli artışlar yaşandı. EYG Gayrimenkul İcra Kurulu Başkanı Ömer Faruk Çelik, mega projelerin bölgelerin gelişimine önemli katkılar sağladığına dikkat çekerek, "Bölgeye bakış açısı değişir. Bölge uzun süre popülerliğini koruyacak. Burada önce bir hikâye vardı, bunu satın alanlar önemli kazançlar elde etti" dedi. Bölgelerde oluşan fiyatlara bakıldığında ise bin kata varan artışlar görmek mümkün. Örneğin Terkos'ta metrekaresi 50 lira olan arsanın fiyatı 500 liraya kadar çıkmış durumda. Sazlıbosna'da metrekaresi 10 liraya alınabilen arsanın metrekaresi ise 500 TL'yi buluyor.



KONUT TALEBİNİ ARTIRIR

TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, Kanal İstanbul'un sadece İstanbul için değil, tüm Türkiye'nin geleceğinde etkili olacak bir proje olduğunu dile getirdi. TSKB Gayrimenkul Değerleme Kurumsal Kalite ve İş Geliştirme Yönetici Yardımcısı Gamze Ertaş Karcıoğlu, projenin güzergâhını oluşturan Küçükçekmece-Sazlıdere- Durusu hattında önemli değerler oluştuğunu kaydetti. Hat üzerindeki ilçelerde büyük değer artışı bekleniyor.



YÜZYILIN PROJESİ OLACAK

Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Akbal, "21'inci Yüzyıl Kanal İstanbul ile anılacak. Bu proje Türkiye'nin nereye geldiğini ortaya koyuyor. Öyle ki proje sadece Türkiye'de değil dünyada siyasetten ekonomiye birçok alanda değişiklik oluşturacak. Bu dev projenin en büyük faydasını ise gelecek nesillerimiz görecek. Türkiye ders kitaplarına da konu olacak bu proje ile siyasi, coğrafi, ekonomik anlamda birçok arenada daha fazla söz sahibi olacak" dedi.



GELİŞİMİN YENİ ADRESİ BELLİ

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, Bakan Arslan'ın açıklamasıyla İstanbul'un yeni gelişme bölgesinin de tam olarak resmileştiğini söyledi. Özelmacıklı, "Yaklaşık 45 km uzunluğunda olacak bu kanalla beraber birçok yeni gelişme modeli ve gayrimenkul alanları oluşacak. Bunlar da Türkiye ve İstanbul için önemli bir avantaj. Hatta bunun için yeni bir kıta oluşuyor diyebiliriz" dedi. Endeksa Kurucu Ortak ve CEO'su Görkem Öğüt ise "Son 4 yılda konut fiyatlarında en fazla artışların görüldüğü Arnavutköy'ün önümüzdeki dönemde de en fazla gelişim ve fiyat artışı potansiyeli barındırdığını düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.



HUNCA DOĞRUDAN SATIŞLA BÜYÜYECEK

Hunca'nın doğrudan satış şirketi Huncalife, 60 bin temsilciyi 100 bine çıkarıp 130 milyon liralık ciro yapacak. Hunca Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Hunca, 4 ay önce resmen Ar-Ge merkezi unvanı aldıklarını, dolayısıyla ürettikleri ürünlerin arkasında devletin garantisi olduğunu söyledi. Hunca, buradan hareketle bu yıl Çerkezköy'deki üretim tesislerine ek olarak 5 milyon dolarlık bir yatırım yapacaklarını dile getirdi.



YÜKSEK FAİZLER EV KREDİLERİNİ YÜKSELTTİ

Konut kredisi faizlerinin son bir yılda yüzde 0.95'lerden 1.14'e çıkması, ev sahibi olmak isteyen tüketicilerin kredi maliyetini yüzde 10.2 artırdı. Faizlerdeki yükseliş nedeniyle 100 bin lira kredi çeken bir vatandaş, bir yıl öncesine kıyasla 17 bin 220 lira daha fazla ödeyecek. Konut kredisi kullanan tüketicinin aylık cebinden ödeyeceği rakam da son bir yılda bin 400 liradan bin 533 liraya yükseldi. 10 yıl vadeli konut kredisi kullanan bir vatandaşın cebinden bir ayda 133 lira, bir yılda bin 596 lira, 10 yılda da 17 bin 220 lira daha fazla çıkacak.



AKBEN: BANKALAR TAKİP BAŞLATABİLİR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, sektörde yapılan yeni düzenlemelerle Türk Telekom gibi yakın izlemeye alınan kredilerin takibe dönüşümü için belirlenen bir süre olmadığını ve bankaların bu kredilerden zarar beklemesi durumunda takibe alabileceklerini söyledi. Türk Ekonomi Bankası ile Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği işbirliğinde düzenlenen '3. Finansal Okuryazarlık ve Erişim Konferansı'nda konuşan Akben, sektörün finansal sağlamlık ve istikrar göstergeleri bakımından güçlü olduğunu söyledi. (Sabah)