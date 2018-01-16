Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün 69,79 dolardan güne başlayan ve en yüksek 70,34 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 70 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.14 itibarıyla yüzde 0,07'lik kısmi bir azalışla 69,95 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 64,49 dolardan alıcı buldu.



Geçen hafta petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı verilere göre, 8-12 Ocak haftasında ABD'de 10 petrol sondaj kulesi daha hizmete alındı. Böylece ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 752 oldu.



Uzmanlar, ABD'nin haftalık ham petrol stok ve üretiminde düşüş görüldüğünü ve bu durumun fiyatlardaki yukarı yönlü hareketlenmeyi açıkladığına işaret ediyor. Ayrıca, artan petrol talebi ve süregelen üretim kesintilerini içeren bir dizi etkenin ham petrol fiyatlarının yükselmesini desteklediği vurgulanıyor.



Uzmanlar ayrıca, fiyatların yükselmesinin ABD'li kaya gazı üreticilerinin güçlü bir şekilde üretime geçmesini özendireceğine ve bunun fiyatlar üzerinde yeni bir baskı oluşturabileceğine dikkati çekiyor.



ABD Enerji Bakanlığı ise Amerikan petrol üretiminin bu yıl rekor seviyelere çıkarak, 2019'da günde 11 milyon varille yüzde 20'lik artışın yakalanacağını tahmin ediyor.



Bu arada, İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene'nin "bazı OPEC ülkelerinin petrol fiyatlarının 60 dolardan fazla olmasını istemediğine" işaret etmesi de fiyatların seyri konusunda yeni bir tartışmayı gündeme getiriyor.



Petrol piyasalarında yarın açıklanacak ABD petrol üretimi ve ham petrol stok verileriyle OPEC ve Uluslararası Enerji Ajansının bu hafta yayımlanacak aylık petrol raporları bekleniyor.



Brent petrolde teknik olarak 70,05 ile 70,14 dolar aralığının direnç, 69,87 ile 69,96 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.