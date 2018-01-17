Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranına buradan ulaşabilirsiniz. Millî Piyango İdaresi tarafından her hafta çarşamba günü gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçları bu akşam belli olacak. Talihliler, Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta belli olacak? gibi sorulara cevap arıyor. Şans Topu gişeleri önünde uzun kuyruklar oluşturduktan sonra kupon doldurarak Şans Topu çekilişine dâhil olan talihliler, Şans Topu çekiliş sonuçlarını heyecan içerisinde bekliyor. Hayallerini gerçekleştirmek için bir umutla oynadıkları Şans Topu kolonlarını dolduranlar Şans Topu çekiliş sonuçları heyecan içerisinde bekliyor. Geçen hafta 5+1 doğru rakamı bilen 3 talihli, 258.571,00 TL'nin sahibi olmuştu. Erzurum/Pasinler, Erzurum/Pasinler ve İzmir/Konak'a çıkan büyük ikramiye üç talihli arasında paylaşılmıştı. Peki bu hafta Şans Topu toplamda ne kadar ikramiye dağıtacak? İşte 17 Ocak Şans Topu çekilişi ve detayları...

Şans Topu çekiliş sonuçları 17 Ocak öğrenmek için tıklayın

ŞANS TOPU OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir. Çok kazadırana oyun her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1- Sayısal oyunlarımıza ait biletlerinizi mutlaka İdaremizin ruhsatlı sayısal oyunlar bayilerinden alınız.

2- Seyyar veya yetkisiz kişilerden sayısal oyunlar biletlerini almayınız. Aksi halde ikramiye alamama sorunuyla karşılaşabilirsiniz.

3- İdaremizin ruhsatlı bayilerinin dışındaki kişilerden aldığınız sayısal oyunlar biletleri sahte ise ikramiye alma sırasında yasalar gereği zor durumda kalabilirsiniz.

Gerçek Sayısal Oyunlar Biletlerinde;

– Barkod çizgileri düzgün, belirgin ve aralıklıdır.

– Oynanan numaralar, kolon harfleri ve diğer bilgiler bilet üzerinde aşırı derecede kenarlara kaymamıştır.