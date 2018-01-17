Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Loto ne zaman çekiliyor? gibi merak ettikleriniz bu haberde. On haftadır devreden ve geçen hafta 27.315.219,25 TL ikramiyeye kadar ulaşan Süper Loto çekilişine artık kısa bir süre kaldı. Her hafta Süper Loto oynayanların dışında büyük ikramiye tutarını gören ve daha önce Süper Loto çekilişine dâhil olmayanlar bir gişelerde uzun kuyruklar oluşturarak Süper Loto çekilişine katıldı. Milli Piyango yılbaşı çekilşinden bile daha fazla ikramiye dağıtan Süper Loto çekiliş sonuçları belli olur olmaz bu haberde yer alacak. Süper Loto çekiliş sonuçlarını sorgulamak, Süper Loto ne zaman çekiliyor gibi sorulara cevap aramak istiyorsanız, ''Süper Loto Ne Zaman Çekiliyor? (Süper Loto Çekiliş Sonuçları 18 Ocak)'' başlıklı haberimizde bakmanız yeterlidir. İşte 18 Ocak Süper Loto çekiliş sonulçları ile iligli merak ettikleriniz...

Süper Loto çekiliş sonuçları 18 Ocak 2018 TIKLA-ÖĞREN

Süper Loto çekiliş sonuçlarında en çok çıkan numaralar

Süper Loto'da en çok kazandıran numaralar sırasıyla 35, 13, 1, 37, 45, 31, 17 ve 12

Süper Loto çekilişi hakkında

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler idarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesi yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve idarece belirlenen şubeler tarafından yapılır.

İkramiyelerin, bayiler ve şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devreder.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Geçen hafta Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto 534. hafta kazandıran numaraları; 4, 23, 27, 36, 51, 54 olarak belirlendi.

Süper Loto çekilişinde altı bilen olmadı. 10 kez devir Süper Loto'da 27 milyon 315 bin 219 lira 25 kuruş olan ikramiye haftaya devir etti. Gelecek hafta büyük ikramiyenin 32 milyon lira ve üstü olması bekleniyor.

Süper Loto çekilişinde büyük ikramiyeyi bir sayı ile kaçıran yani beş bilen 184 kişi, 9 bin 351 liralık ikramiye ile teselli oldular. 4 bilen 10 bin 69 kişi 183 lira seksener kuruş, 3 bilen 219 bin 17 kişi ise 14 lira 55'er kuruş ikramiye alacak.

Süper Loto çekilişi ne zaman başladı?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından 19.10.2007 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunu olan Süper Loto'da diğer şans oyunlarında farklı olarak devir sayısı yoktur. Yani Süper Loto çekilişinde altı bilen çıkana kadar büyük ikramiye devretmeye devam eder.

Süper Loto çekilişi, diğer şans oyunlarında olduğu gibi özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Yani Süper Loto çekilişi her perşembe akşamı saat 21.15'de yapılır. Sonuçlar ise 21.30'dan sonra mpi.gov.tr sitesinde yayınlanır.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar. Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Süper Loto'da çılgın ikramiye rekora gidiyor!

Süper Loto rekora doğru koşuyor. Süper Loto bu hafta bir kez daha devretti ve 11. devrini gerçekleştirmiş oldu. 27 Milyon TL'yi geride bırakan Süper Loto'nun gelecek hafta 30 milyon TL'yi aşması kesin gözüyle bakılıyor.

Süper Loto'da bu zamana kadar verilen en büyük ikramiye ise 37 Milyon TL'ydi... 37 Milyon TL'lik ikramiye, 6 Temmuz 2017 tarihinde Ankara Keçiören'e çıkmıştı. Talihli oynadığı tek kolon ile dev ikramiyeyi kazanmış ve bir rekora imza atmıştı.

Süper Loto çekiliş sonuçlarından en çok çıkan numaralar

Süper Loto'da en çok çıkan şanslı numaralar, şansını arttırmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, Süper Loto'da son haftaların en çok çıkan numaraları;

03-15-20-30-40-52

07-20-33-39-40-48

04-07-27-35-36-40

05-10-19-20-38-39

01-06-09-11-45-49

01-23-33-36-47-54

04-10-13-20-33-39

12-14-24-30-31-45

07-13-29-34-38-52

04-15-26-34-35-36

08-13-16-27-31-46

03-12-17-28-47-48

06-13-28-33-44-48

11-18-29-40-46-52

02-03-05-22-24-25

06-08-09-17-25-38

12-15-20-25-30-53

01-35-37-40-44-52

04-09-26-30-37-50

12-17-18-37-45-46

20-23-38-42-48-50

04-10-38-41-43-49

10-13-24-29-43-50

02-03-07-08-19-27

02-03-27-51-53-54

24-27-28-36-39-40

Süper Loto ne zaman çekiliyor, nasıl oynanıyor?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar. Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Süper Loto kolonu kaç TL?

Süper Loto'nun kolonu, 1 Mart 2016 tarihinden bu yana 2 TL olarak oynatılmaktadır. İşte, Milli Piyango İdaresi'nin konuyla ilgili yayımladığı bilgiler;

"İdaremizce Oynatılan Süper Loto oyununun 1 TL olan kolon bedeli 4 Mart 2016 tarihinden itibaren 2 TL (KDV ve ŞOV dahil) olarak belirlenmiştir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."