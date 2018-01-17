Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. FARUK BİNGÖL

Türkiye’nin dev projeleri birçok alanı sürüklediği gibi, ağır ticari iş makineleri sektörüne de büyük fayda sağlıyor. Geçtiğimiz 2 yılda hem ilişkilerdeki gerilim hem de bölgesel karışıklıklar sebebiyle Irak, Suriye ve kısmen Rusya’ya yönelik lojistik faaliyetlerde daralma yaşanmıştı. Sektörde 30 binin üzerinde seyreden satışlar, 18 binlere kadar gerilemişti. Bu süreçte devreye giren, 3. havalimanı başta olmak üzere birçok dev proje sektöre merhem oldu. Yeni havalimanında hâlihazırda 2 bin 200’ü aşkın hafriyat kamyonu faaliyet gösteriyor. Geçtiğimiz gün güzergâhı belli olan Kanal İstanbul projesinde de, 2,7 milyar metreküplük hafriyat çıkacağı tahmin ediliyor. Yaklaşık 5 bin kamyonun da bu projede faaliyet göstereceği öngörülüyor.

Sektörün önemli oyuncularından Temsa İş Makinaları, Volvo Trucks ile iş birliğinin ilk yılını doldurdu. Düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Temsa İş Makinaları Genel Müdürü Eşref Zeka “Volvo Trucks, inşaat ve lojistikte çok güçlü. Ülkemizde mega projelerde yer alıyoruz. 3. havalimanında 600’ü aşkın Volvo kamyonumuz çalışıyor. TANAP ve Kuzey Marmara Otoyollarında çok sayıda kamyonumuz mevcut. 2017’de 800 satış gerçekleştirdik. Pazar payımız yüzde 3’ten 4,2’ye çıktı. 2018’de bin adedin üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Türkiye, bu projelerle ağır ticari araçta önemli ülkelerden biri. Pazar, 30 bin seviyesine yeniden çıkacaktır. Hatta 50 bin adede kadar potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Volvo Trucks Başkanı Claes Nilsson da, Türkiye’de üretim planlarıyla ilgili olarak “Şu aşamada böyle bir ajandamız yok ama Türkiye gibi büyük pazarlarda böyle gelişmeler olabilir, bu düşünülebilir. Burada üretim kârlı da olabilir. Güçlü ve geniş bir tedarik altyapısı var. Sabancı Holding ile iş birliğimizden çok memnunuz. Türkiye’de daha iyi noktaya geleceğiz” diye konuştu.