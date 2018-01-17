Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan, işletmelerin, devletin belirlediği asgarî ücreti “bir tavan ücret” gibi algıladığını belirtti. Karahan, “Devletin belirlediği ücrette, ağırlıklı olarak gıda ihtiyacı asgari şekilde karşılansın tarzında bir bakış açısı var. Ama bireyin sadece yeme ihtiyacı yok. Sosyal ihtiyaçları var. Çocuklarının eğitim giderleri, ailenin dışarıda bir akşam yemeğine gitmesi, tatile çıkması da bir ihtiyaç... Şu an asgari ücret, bin 603 lira. Ama bunun üstünde bir ücret ödenmeyecek diye bir şey söz konusu değil. Bizim belirlediğimiz insani geçim ücreti, 2 bin 385 lira. Öncelikle asgari ücrete yaklaşımımızı değiştirmemiz gerekiyor. Asgari ücret üzerinden devletin aldığı kesintiler, işveren açısından ciddi külfet. Bunlar azalırsa, belki ücreti artırabiliriz” dedi.