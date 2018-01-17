Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici ve FODER Başkanı Özlem Denizmen’in açılış konuşmalarıyla başlayan konferansta, İngiltere Eski Çalışma ve Emeklilik Bakanı Dr. Ros Altmann ve OECD Sosyal Politikalar Bölümünden Dr. Boele Bonthuis ana konuşmacı olarak yer aldı. Birikim, davranışsal ekonomi, emeklilik ekonomisi, emeklilik fonları ve avantajları ile beraber uzayan yaşam döngüsünde tasarruf ve BES’in öneminin vurgulandığı konferansta Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ve T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü Dr. Şerif Çakırsoy da birer konuşma yaptı. Konferansta, TEB ve Boğaziçi Üniversitesi’nin ortak çalışmasıyla Türkiye’nin finansal okuryazarlık ve erişimine ilişkin en kapsamlı araştırma olan Finansal Okuryazarlık ve Erişim Endeksi 2017’nin sonuçları da açıklandı.



Kadınların finansal okuryazarlık düzeyi artıyor

Gelecek nesillerin finansal anlamda okuryazar olabilmesi adına yapılan çalışmaların toplumda nasıl karşılık bulduğunu ortaya koyan araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu belirten TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi şunları söyledi: Bu ihtiyaçtan yola çıkarak Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte düzenli olarak toplumun finansal okuryazarlık düzeyini ve finansal hizmetlere erişimini ortaya koyan Finansal Okuryazarlık ve Erişim Endeksi çalışmasını hazırlıyoruz. Bu yıl 5’incisini hazırladığımız Endeks kapsamında meslek gruplarına, yaşa, eğitim seviyesine, gelir seviyesine hatta medeni hâle göre yapılan değerlendirmeler, hangi grupların finansal okuryazarlık anlamında avantajlı ya da dezavantajlı olduğunu ortaya koyuyor, ileriye dönük planlamaların yapılmasında yol gösteriyor. Bu yılki çalışmada dikkat çeken konulardan biri de kadınların finansal okuryazarlık düzeyinde önemli bir artış olması. Kadın ile erkek arasındaki finansal okuryazarlık oranı hızla kapanıyor.

Finansal okuryazarlık endeksinde 61 puan ile bir önceki seneye yakın, 2014 yılına oranla 2 puanlık bir artış gözlemlenirken, bu sonucun toplumun belirli kesimleri arasındaki finansal okuryazarlık farkının azaldığını, finansal okuryazarlığın homojen bir şekilde tabana yayıldığını gösterdiğini ifade eden Mendi, “Finansal erişime bakıldığında 2016’da 38,2 olan endeksin 2017’de 44,1’e yükseldiğini görüyoruz. Bu ciddi bir artış oranı olsa da; özellikle araştırmanın farklı verilerinin ortaya koyduğu sonuçlara göre önümüzde katetmemiz gereken önemli bir mesafe var” dedi.



Mendi: 20 milyon bireyi finansal okuryazar yapacağız

TEB olarak ‘Sorumlu Bankacılık’ anlayışıyla toplumun tasarruf alışkanlığının yaygınlaşması ve tabana yayılması, finansal okuryazar bir nesil yetiştirilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Mendi, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en önemli gündem maddeleri arasında yer alan ‘tasarruf oranlarının’ yükseltilmesine destek olmak amacıyla 2012’de TEB Aile Akademisi’ni hayata geçirdik. Beş yıl içinde gönüllü eğitmenlerimizin verdiği birebir eğitimlerle 250 bin bireyin finansal okuryazar olmasını sağladık. UNICEF iş birliğiyle 6-14 yaş aralığındaki 11 milyon çocuğa sanat dersleri aracılığıyla ulaştık. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlükleri ile yaptığımız projelerle 3 yılda 6 milyonu aşkın kursiyer ve öğrenciye eğitim vermiş olacağız. Hedefimiz; 2019 yılı itibarıyla 20 milyon bireyi yani Türkiye’nin yüzde 25’ini finansal okuryazar yapmak” diye konuştu.

Marifetli Hesap ile TEB’de herkes biriktirebilir

“TEB olarak müşterilerimizi tasarrufa teşvik etmek ve birikim yapmalarını kolaylaştırmak amacıyla ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyoruz” diyen Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi şunları söyledi: Yatırım alışkanlığı az olan, nakit akışını düzenleyerek birikim yapmak isteyen müşterilerimiz için Marifetli Hesap adlı ürünümüzü sunuyoruz. Bu sayede müşterilerimizin küçük tutarlarla da olsa birikim yapmalarını kolaylaştırıyoruz. 750 bin TL’ye kadar 3 ay boyunca %14,5 hoş geldin faizi fırsatı sunan Marifetli Hesap ile daha fazla müşterimizin tasarruf ve birikim hedeflerine daha da yakınlaşmasına katkıda bulunmak istiyoruz.