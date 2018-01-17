Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FİKRET ÇENGEL

İSTANBUL

Birçok sanayi kuruluşunda yaşanan eleman sıkıntısı dericileri de sarstı. İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Şenocak, sektör olarak 2017 yılında 186 ülkeye ihracat yaptıklarını, 1,5 milyarlık ihracat tutarına ulaştıklarını, bunun bir önceki yıla göre yüzde 9 artışı ifade ettiğini söyledi. Bu artışı eleman sıkıntısına rağmen yaşadıklarını ifade eden Şenocak “Tabakhaneye de eleman bulamıyoruz, makine başına usta da. Eleman sıkıntımız olmasa, katma değerli ürün miktarımızı artıracağız. Sektöre kalifiye eleman yetiştirmek üzere yaptırdığımız okul bile imam hatip lisesi yapıldı. Gerekli olan tüm okul çeşitleri yapılsın ama sanayinin eleman talebi zirvede. Bunu karşılamak için meslek liselerine önem verilmeli.” diye konuştu.



RUSYA’DA YÜZDE 72 ARTIŞ VAR

İhracat yaptıkları 186 ülke içerisinde Rusya’nın hedef pazarlardan olduğunu, bu ülkeye satışın yüzde 72 arttığını, Kuzey Kore’ye bile mal sattıklarını ifade eden Mustafa Şenocak “2017 senesinde dünyanın en büyük ithalatçısı olan Amerika Birleşik Devletleri’ne ihracatımız yüzde 15 artmış durumda olmasına rağmen bizim bu pazardan aldığımız pay yüzde 1 bile değil. Bu nedenle Amerika’yı çok önemsiyoruz ve burada Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) tarafından kurulan Türkiye Ticaret Merkezi (TTM) projesi içerisinde yer almak için hazırlıklarımızı tamamladık ve firmalarımız müracaatlarını yaptı. İDMİB’e bağlı 20 firma orada ofislerini kuracaklar. Bu pazardan aldığımız pay ne kadar büyürse ihracatımız da o kadar artacak. Ayrıca ayakkabı sektörümüz için diğer bölgeler yanında Afrika’yı da çok önemsiyoruz. Burada Türkiye için büyük bir pazar var ve bu pazardan yeteri kadar pay alamıyoruz. Girişimlerimiz bu yönde devam ediyor. Ekonomi bakanlığının destekleriyle UR-GE projeleri ile Avrupa, Amerika ve Afrika’ya 2018 yılı bizim için bir atılım yılı olacak. Rusya’da 900 mağazası olan dev bir alıcı var. Onunla anlaşmak üzereyiz.” görüşünü paylaştı.

İhracat, katma değerle artar

“Sektör olarak kilogram başına ihracat birim fiyatları Türkiye ortalamasının üzerinde. İhracatımızı yukarı çekmenin yolu çok fazla ürün satmakta değil, katma değeri yüksek ürün satmaktan geçiyor. Sektör olarak trend oluşturup modanın kalbi olan sektörlere ihracat yapıyoruz. Türkiye’nin kilogram başına ihracat birim fiyatı 1,39 dolarken, biz kürkte 156 dolara, deri giyimde 135 dolara, işlenmiş kürkte 44 dolar, deri ve deri mamullerinde 11 dolara ihracat yapıyoruz.”

Havalar soğumadı, çizmeler elde kaldı

“Kış mevsimine rağmen hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında kalması, çizme ve bot satışlarına sekte vurdu. Şimdi hava soğudu ama hiç kimse 1 ay için çizme ve bot almaz. Belki indirimler nedeniyle bir sonraki senenin ihtiyacı karşılanır.”

Bu yıl yüzde 15-20 büyüme bekliyoruz

“Bu yıl yeni pazarlara giriş için yaptığımız girişimler, ticaret merkezleri, yeni anlaşmalar, petrol fiyatı, döviz kurları gibi bütün unsurları göz önünde tutarsak yüzde 15-20 gibibir büyüme bekliyoruz. Özellikle Amerikan pazarında beklentimiz epey yüksek.”