Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle yapay zekâ ve machine learning üzerine iki yıldır çalışma yapan iyzico, e-Ticaret verilerini derledi. Yapılan incelemeye göre, kullanıcıların e-Posta adreslerinde yer alan takımların kuruluş yılları baz alınarak çıkarılan veriye göre, online alışveriş yapanlharın yüzde 38’i Fenerbahçe taraftarı çıkarken, yüzde 27’si Galatasaray, yüzde 24’ü ise Beşiktaş taraftarı. Kullanım alışkanlıklarının ortaya çıkardığı veriye göre, mobilya sektörü sepet ortalamasında 564 lira ile birinciliği göğüslerken, bu sektördeki ödemeler için en çok 6 taksit tercih edildi. Bilgisayar ve elektronik sektörü ise 371 lira ile ikinci sıraya yerleşti. Ortalama sepet tutarı kozmetik sektöründe 199 TL, giyim sektöründe 136 TL, çiçek sektöründe ise 125 TL oldu.

Türkiye genelinde alışverişlerin yüzde 60’a yakını 5 büyük ilden yapıldı. İstanbul, yüzde 35’lik oranla internetten alışveriş yapmayı en çok tercih edenlerin yaşadığı şehir oldu. Satışların ana hacminin İstanbul’daki şirketler tarafından gerçekleştirilmesinin de bu oranı etkilediği görüldü. Ankara yüzde 7, İzmir yüzde 6, Bursa yüzde 4, Antalya yüzde 3 ile İstanbul’un gerisinde kaldı. Tek çekimde kredi kartını tercih ediyoruz. iyzico verileri, tek çekimde en çok kredi kartını tercih ettiğimizi ortaya koydu. Verilere göre, peşin olarak yapılan işlemlerin yüzde 76’sı kredi kartları ile, yüzde 24’ü ise banka kartları ile yapıldı.

