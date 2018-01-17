Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, hayata geçirecekleri Örnek Köy Projesi ile tarım ve hayvancılığı kalkındırmayı amaçladıklarını belirterek “250 köyü kendimiz yapacağız. Proje kapsamında her ilde 3 köy olacak. 250 örnek köyün bitiş tarihini 30 Haziran 2019 olarak veriyoruz.” dedi. Bu projeyle köyde yaşayan insanların hayat standartlarını daha iyi noktaya çıkarmak istediklerini söyleyen Fakıbaba “Yozgat’ta böyle bir köyümüz var. Normalde 450 vatandaşımız yaşarken, bu projeyle gelişen köye 110 kişi tekrar şehirden köye gelmiş. Bu köyde 450 kişiye de iş bulmuşuz” diye konuştu. Projeyle köylerdeki işletmelerin birleşerek yeni bir yapı oluşturacağını ve çiftçilerin birçok girdi maliyetinin azalacağını söyleyen Fakıbaba, proje kapsamında çiftçilerin tarım konusunda eğitimli insanlarla faaliyet göstereceğini, verimin artacağını, arsa değerlerinin yükseleceğini söyledi. Yozgat’taki uygulamada traktör sayısı yarı yarıya azalmış, ortak kullanım sebebiyle mazottan yüzde 40 tasarruf sağlanmıştı.