Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sermaye Piyasası Kurulunun onayını alan Trabzon Limanı için 15,50 lira birim fiyatla 18-19 Ocak tarihlerinde talep toplanacak. Deniz Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek halka arzda payların yüzde 90’ı bireysel yatırımcılara, yüzde 10’u ise kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek. 325 milyon TL büyüklüğündeki şirket, yüzde 30 pay karşılığında 97,7 milyon lira gelir bekliyor.

Halka arzda 65,1 milyon TL azami kaynak ile halka arz fiyatından 10 işlem günü boyunca günlük alım emri uygulanacak. Ayrıca halka arzdan pay alıp 1 ay boyunca elinde tutan yatırımcılar yüzde 2 bonus pay kazanacak. Ayrıca 50 adet ve üzeri başvurarak pay almaya hak kazanan yatırımcılara Deniz Yatırım tarafından 1 pay hediye edilecek.