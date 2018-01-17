Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut

Başkentin kalbi Çukurambar’da yükselen Cubes Ankara’nın otel bölümü için imzalar atıldı. Türkiye’deki ilk Residence Inn By Marriott Oteli, 2019 yılında Cubes Ankara’da açılacak. Gayrimenkul şirketlerinden Nuhoğlu, Dalgıç ve Lejant’ın 1,4 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiği projenin otel bölümü, uzun dönem konaklamalara uygun olarak geliştirilen özel bir konseptle hizmet verecek. İstanbul Şişli’de dün gerçekleşen imza töreninde konuşan Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu, Cubes Ankara’nın satış başarısına değindi. Ali Nuhoğlu, lansmanını Mayıs 2017’de yaptıkları projedeki konutların yüzde 40’ının satıldığını söyledi. Mevcut piyasa koşulları değerlendirdiğinde bunun önemli bir başarı olduğunun altını çizen Nuhoğlu, pek çok araştırmanın gayrimenkul satın alımlarında yatırımcıyı cezbeden en büyük etkenin “geri dönüş süreleri” ve “kârlılık oranları” olduğuna işaret etti. Kendilerinin de SPK onaylı bir değerleme şirketinden Cubes Ankara’nın yatırım geri dönüş oranını analiz etmesini istediklerini aktaran Nuhoğlu “2017 yılı 3. Çeyrek ofis kira endeksi verilerine göre bölgesel ortalama konut geri dönüş süresi Türkiye’de ortalama 16 yılken Cubes Ankara özelinde bu süre 9 yıla düşüyor” dedi.



2 BİN 500 ARAÇLIK OTOPARK

Dalgıç GY Yönetim Kurulu Başkanı Durul Dalgıç da imza töreninde otelin işletmesini kendilerinin yapacağını belirtti. Dalgıç, ayrıca 61 bin metrekare alan üzerinde inşa ettikleri 2 bin 500 araçlık otoparkın mahallelinin kullanımına da açık olacağını kaydetti.

İkincisi Karadeniz’de açılacak

Marriott International’ın Türkiye’de İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Poğda Demircan da 740’ın üzerinde otelle uzun konaklama segmentinde dünyada lider konumda olduklarına vurgu yaptı. Uzun konaklama talebini karşılamak amacıyla dizayn edilen markanın, içinde ayrı yaşam, çalışma ve uyuma alanları bulunduran geniş suite odalardan oluştuğu bilgisini veren Demircan “Residence Inn by Marriott Ankara, markanın dinamik Türkiye pazarındaki büyüme stratejisinin potansiyelini gösteriyor. Markanın ikinci otelini de inşallah Trabzon’da açacağız” diye konuştu.