Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şile’nin Kumbaba Mahallesi’ne konumlandırılan villaların satış bedeli toplam 3 milyon dolar. Orge Elektrik Taahhüt CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nevhan Gündüz, projeyi hafta sonu birlikte vakit geçirip şehrin stresini kendilerine özel lüks bir site ortamında birlikte atmak isteyenleri düşünerek tasarladıklarını söyledi. Gündüz “İstanbul’a 40 dakika mesafedeki bu siteyi iş adamlarına yönelik tasarladık. Projenin sadece arsa değeri yaklaşık 5 milyon TL. Kendi çevresiyle kendilerine özel oluşturulmuş site ortamında hoşça vakit geçirmek isteyenlere bütün projeyi tek seferde satmayı planlıyoruz” dedi.