Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tesisat sistem ve elemanlarının toplam ihracatta ilk sırada geldiği sektörün Almanya’ya gerçekleştirdiği ihracat 455 milyon dolara ulaştı. İngiltere ve Fransa gibi gelişmiş ülkelere ihracatta da önemli bir artışı sağlandı. 2023 yılında 12 milyar dolar ihracat hedefiyle çalışmalarını sürdüren sektör yeni yıl hedeflerini büyüttü. Sektörün ihracat artışında AR-GE çalışmalarının yanı sıra ihracatçı firmaların uluslararası fuarlardaki etkinliğinin önemli rol oynadığına dikkat çeken Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel “Dünya genelinde 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren Türk iklimlendirme sektörü 2017 yılında büyük bir atılım gerçekleştirdi. Sektörün gelecek hedeflerine ulaşabilmesinin yolu uluslararası rekabet gücünü artırabilmesinden geçiyor. Avrasya’nın en önemli iklimlendirme fuarı ISK SODEX bu markaların dünyaya açılabilmesi yönünde önemli bir fırsat” dedi. ISK -SODEX’in yeniden yapılandırılarak bu yıl ilk defa enerji verimliliği ve bina otomasyon sistemlerinin de dâhil edildiğini ifade eden Kühnel, fuara 20’nin üzerinde ülkeden katılımcı ve 80 binin üzerinde ziyaretçi beklediklerini bildirdi. Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı (ISKAV) Başkanı Metin Duruk da ISK-SODEX fuarının sektörün buluşma noktası olduğunu belirterek “Son yıllarda artan yeni yatırımlarımız ve AR-GE çalışmalarımızla sektörümüz âdeta atağa geçti. 2017 yılında 3,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek yüzde 11,8 büyüme başarısı gösterdik” diye konuştu.