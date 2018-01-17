Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Hüseyin Şahin, e- Dönüşüm süreçleri ile birlikte Dijital Ticaretin işletmelerin hayatına girmekte olduğunu belirtti. e-Fatura kullanan işletme sayısının her geçen yıl artmakta olduğunu ifade eden Şahin “2018 yılının sonunda, e-Fatura mükellefi olan firma sayısı, yüzde 20’lik bir artışla 90 bine ulaşabilir. Nitekim, e-Fatura mükellefi kapsamında olmadığı hâlde, fatura ve ödeme süreçlerinin hızlanması ve ticarette karşı tarafa güven verebilmek için birçok işletme, e-Fatura ve diğer servislerin uygulanmasına gönüllü olarak geçmeye devam ediyorlar. Gelecek 3 yıl içerisinde, e-Fatura kayıtlı kullanıcısının 200 bin firmayı aşacağı öngörülüyor” diye konuştu.
e-Fatura’da hedef 3 milyar lira tasarruf
17.01.2018 - 04:48 | Son Güncelleme: 17.01.2018 - 04:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bu yıl itibariyle e-Fatura mükellefi olan 75 bine yakın işletme, 2018 yılında e-Fatura kullandığı için 3 milyar TL’ye yakın tasarruf sağlayacak.
Etiketler : e fatura,tasarruf,
536971 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/536971.aspx
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