Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Hüseyin Şahin, e- Dönüşüm süreçleri ile birlikte Dijital Ticaretin işletmelerin hayatına girmekte olduğunu belirtti. e-Fatura kullanan işletme sayısının her geçen yıl artmakta olduğunu ifade eden Şahin “2018 yılının sonunda, e-Fatura mükellefi olan firma sayısı, yüzde 20’lik bir artışla 90 bine ulaşabilir. Nitekim, e-Fatura mükellefi kapsamında olmadığı hâlde, fatura ve ödeme süreçlerinin hızlanması ve ticarette karşı tarafa güven verebilmek için birçok işletme, e-Fatura ve diğer servislerin uygulanmasına gönüllü olarak geçmeye devam ediyorlar. Gelecek 3 yıl içerisinde, e-Fatura kayıtlı kullanıcısının 200 bin firmayı aşacağı öngörülüyor” diye konuştu.