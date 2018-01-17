Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Katar Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle organize edilen Türkiye-Katar İş Forumu Doha’da gerçekleştirildi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katıldığı forumda 13 farklı sektörden 200 Türk iş adamı Katarlı iş adamlarıyla bir araya geldi. Forumda konuşan Bakan Tüfenkci ortak siyasi irade ile Türkiye ve Katar arasındaki ilişkilerin mükemmel bir düzeye ulaştığını belirterek “Bölgemizde meydana gelen gelişmeler, ülkelerimizin daha yakın bir iş birliği içinde hareket etmesini gerekli kılmaktadır. Katar’ın ve Körfez bölgesinin güvenlik ve istikrarını destekliyoruz. Türkiye bazı ülkelerin dost ve kardeş Katar’a karşı uyguladığı haksız ve kanunsuz ambargo ve yalnızlaştırma girişimlerine ilk andan itibaren karşı çıkmış, ekonomik ve askerî desteğini göstermiştir” dedi. İki ülke olarak çok önemli kalkınma projelerini birlikte hayata geçirmeye devam edeceklerini dile getiren Tüfenkci “İki ülke ekonomileri birbirlerini tamamlayıcı niteliktedir. Bu bakımdan birçok alanda ortak yatırımlarla üçüncü ülke pazarlarına birlikte girilebileceğini düşünüyorum. Katar ile ticareti artırmak amacıyla özellikle Irak ve İran üzerinden transiti kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarımızı hızlandıracağız. İki ülke arasındaki transit geçişleri kolaylaştıracak, Irak üzerinden transit geçişler sağlayacak bir mekanizma oluşturmak istiyoruz” diye konuştu.

“Katar ve Türkiye çok özel kardeşlik ilişkisine sahip” diyen Katar Ekonomi Bakanı Ahmed bin Jassim es-Sani de Türkiye’ye ambargoda zamanında verdiği desteği sebebiyle teşekkür etti. İki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün arttığına dikkat çeken es-Sani “400 milyon kişiye ulaşabilecek iş birliği imkânı var. Forum ile stratejik alanlarda yatırımların ortaya çıkabileceğine inanıyorum” dedi. Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeyh Khalifa bin Jassim es-Sani ise Katar’da 186 Türk firmasının faaliyet gösterdiğini söyleyerek “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katkıları sayesinde iki ülke ilişkileri önemli bir boyut kazandı. Katar’a zalim ambargoya karşı Türkiye ülkemize destek verdi. Temel yatırımlarımızın 93 milyar dolara ulaşacağını düşünüyoruz. Katar büyük yatırımlara hazırlanıyor. Türkiye gibi dost bir ülkenin özel sektörüyle de iş birliği yapmak istiyoruz. Türkiye’nin yanımızda durmasını unutamayız” ifadelerini kullandı.

Ticaret hacmi 1 milyar $’a koşuyor

Katarlı iş adamlarına seslenen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu “Gelin güçlü yanlarımızı birleştirelim. Sizde sermaye var. Bizde girişimci ruh var. Somut projelerle bunları bir araya getirelim” dedi. Katar ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler değinen Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti: 15 yıl önce Katar’dan Türkiye’ye gelen Katarlı sayısı yılda 600 kişi iken şimdi bu rakam 77 kat arttı, yıllık 46 bin kişi oldu. 15 yıl önce karşılıklı ticaret hacmimiz sadece 15 milyon dolardı. Bu rakam 60 kat artarak 900 milyon dolara ulaştı. 15 yıl önce ülkemizde yatırım yapan Katar sermayesi sadece 1 milyon dolardı. Bu rakam da 1,6 milyar dolara ulaştı. Geçmişte Katar’da hiç Türk yatırımı yokken, bugün iş adamlarımız burada önemli yatırımlar da yapmaya başladılar. Toplam yatırım 32 milyon dolara ulaştı. Yine 15 yıl önce Türk firmalarının Katar’da adı geçmezken, bugün itibari ile firmalarımız Katar’da 14 milyar dolarlık proje üstlendiler. Biz Katar’ı çok yakından takip ediyoruz. 2022 FIFA Dünya kupası, Katar’ın tanıtımı ve turizmi için çok büyük bir fırsat. İlk defa bir Müslüman ülkenin buna ev sahipliği yapıyor olması, bizi de en az sizler kadar gururlandırıyor.