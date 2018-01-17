Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Segmentify.com, rempeople.com, ekranisleri.com, lokalist.co, temizlikyolda.com, pandorareality.com gibi start up’lara yatırım yapan melek yatırımcı Ali Rıza Babaoğlan, Körfez sermayesinin yatırımlarını gayrimenkulden ziyade teknoloji alanına kaydırmaya başladığını belirterek “Körfezden pek çok yatırımcı gelecek vadeden başarılı teknoloji start up’larına yatırım yapıyor. Avrupa yerine Türkiye’deki teknoloji girişimlerini tercih ediyorlar. Çünkü kültür olarak daha yakın görüyorlar. 1-10 milyon dolar arasındaki teknoloji girişimlerine odaklanıyorlar” diye konuştu. Girişimcilerin zaman zaman yatırıma gereğinden fazla odaklandığını ifade eden Babaoğlan, “Ben fikir ortaya çıkartıyorsam artık bir yatırım bulmalıyım’ algısı var. Altı ay yatırım aramak yerine, ürünü geliştirip ilk müşterileri bulup, yatırımcının karşısına çıkmak çok daha hızlı yatırım aldırabilir” diye konuştu.