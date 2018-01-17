Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, 2017 yılının ilk 11 ayında son 44 yılın en şiddetli kuraklığı yaşanmış olmasına rağmen HES’lerden 53 milyar kilowatt saat enerji üreterek 8.7 milyar lira kazanç sağladı. Başbakan Binali Yıldırım, “2003-2017 yılları arasında işletmeye alınan toplam 15.086 MW kurulu güçteki 513 adet HES ile hidroelektrik enerji potansiyelimiz yıllık 95.1 milyar kilowaat. saate ulaştı. Enerji üretimini 2019 yılına kadar 110 milyar kilowatt. saate çıkaracağız. Böylece cari açığı azaltacağız” dedi.

TÜRKİYE İÇİN OLMAZSA OLMAZ

Enerji sektörünün, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde her zaman önemini koruyan bir sektör olduğunu ve güçlü Türkiye için “olmazsa olmazlardan” olduğuna dikkat çeken Başbakan Yıldırım, Türkiye’nin enerji sektöründeki büyümede dünyada Çin’den sonra ikinci ülke konumunda yer aldığına dikkat çekti.

AMAÇ DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMAK

Başbakan Yıldırım, sağlam, dengeli, sürdürülebilir bir enerji strateji hedefi ile yatırıma devam ettiklerini vurgularken “Amacımız 2023 yılına kadar enerjideki dışa bağımlılığımızı azaltmak” dedi. Enerji arz kapasitesi bakımından Türkiye’nin Avrupa’nın en hızlı büyüyen ülkesi olduğunu kaydeden Başbakan Yıldırım, bir ülkenin elektrik tüketiminin o ülkenin aynı zamanda kalkınmışlık düzeyini ve üretim gücünü gösterdiğini belirtti. Yıldırım, hidroelektrik potansiyelini yeterince değerlendiremediğinin altını çizerek, “Yerli ve yenilenebilir enerji olan HES’lerin oranını sürekli arttırmak için hem kamu hem de özel sektör eliyle var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

15 MİLYAR TASARRUF YAPILDI

2003-2017 döneminde 513 HES’in işletmeye alındığını hatırlatan Yıldırım, “Söz konusu HES’lerin kurulu gücü toplamı 15.086 MW olup, yıllık enerji potansiyelimiz özel sektör işbirliği ile 95.1 milyar kWh’e ulaştı. Üretilen bu enerji ile doğalgaz ithalatından yıllık 15 milyar lira tasarruf yapıldı" ifadelerini kullandı.

HES'LER OLUMLU KATKI SAĞLIYOR

“Türkiye enerji ithal eden bir ülke. HES projelerini hayata geçirmek bir zaruret” diyen Yıldırım, “Ülkemizin 2016 yılı elektrik tüketimi 278.4 milyar kilowatt saat. Bu rakamın yaklaşık 67 milyar kilowatt.saatlik kısmı HES’lerden üretilen elektrikten karşılandı. Böylece 2,5 milyar dolar doğalgaz ithalatının önüne geçilmiş oldu. HES’ler cari açığımızın kapanması hususunda da olumlu katkı sağlıyor. Enerji üretimimizi 2019 yılına kadar 110 milyar kilowatt saate çıkararak, cari açığı azaltacağız” diye konuştu. Yıldırım ayrıca Ilısu ve Yusufeli barajlarından yılda toplamda 862 milyon lira tasarruf sağlanacağının altını çizdi.

13 BİN 500 KİŞİYE İŞ

HES projelerine karşı zaman zaman seslerin yükseldiğini kaydeden Başbakan Yıldırım, HES’lerin yenilenebilir ve çevreye dost bir enerji üretim şekli olduğunun altını çizdi. Başbakan ayrıca, HES projelerinin yaklaşık 13 bin 500 kişiye istihdam sağladığını vurguladı.

Yeni Şafak