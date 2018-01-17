Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 17 Ocak dolar euro fiyatları ile ilgili merak edilenler haberimizde.Haftaya 3,75 civarında başlayan ve Afrin'e yönelik operasyon endişesiyle dün 3.8340'a kadar tırmanan dolar kuru ABD'den gelen açıklamalarda bir miktar gevşedi. Dün 3,7850'ye kadar gerileyen kur, bu seviyeden gelen alımlarla tekrar yükselişe geçti ve bugün yüzde 0,50 artışla 3,81'in üzerinde işlem görüyor. Euro/TL ise 4,6675 seviyesinde yer alıyor.

Diğer taraftan dolar endeksi, ABD dışındaki gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştıracağı beklentisiyle, ay başından bu yana zayıf seyrini sürdürüyor. Bugün 89,98'e kadar gerileyen endeks daha sonra 90,30 civarına toparlandı.

Jeopolitik gelişmelerin yön verdiği piyasalarda bu hafta, perşembe günkü toplantısında TCMB'nin faizlerde değişikliğe gitmeyeceği beklentisi de TL'deki kırılganlığı besliyor.

09:00 Analistler borsada bugün ne bekliyor?

Borsada dün yaşanan yüzde 2 yükseliş sonrası analistlerin yeni güne dair beklentileri şöyle:

Yatırım Finansman

"Yurtdışı piyasalardaki hafif negatif seyir ve Dolar/TL'nin iç piyasaların kapanışı sonrasında yurtdışı işlemlerde yükseliş eğilimine geçmesinin etkisi ile satıcılı başlamasını beklediğimiz endekste 113.900 ve 115.100 bandını gün içi işlemlerde destek direnç seviyeleri olarak takip edeceğiz. Gün içi işlemlerde 113.900 ara desteğinin üzerinde tutunma çabası görebiliriz. Ancak bu seviyesinin beklentimizin aksine kırılması halinde gün içi gevşeme eğiliminin hızlandığını görebiliriz. Olası geri çekilmelerde ise 113.500 ve 112.200 kısa vadeli alt destekler olarak takip edeceğiz."

Ak Yatırım

"Kısa vadeli düzeltme hareketi güçlü destek ve ilk tepki hareketinin oluşmasını beklediğimiz 111.000 bölgesinde sonlanmış ve beklentimiz paralelinde tepki oluşmuş durumda. Gün sonu itibarıyla 113.100-114.000 bandı üzerine geri dönülmüş olması da yaşanan tepkinin nispeten güçlü olduğuna işaret ediyor. Dolayısıyla saatlik periyot için kuvvetli iyimserliğe geçiş için önümüzde yine 115.500 seviyesi olduğunu söyleyebiliriz. Bu periyot için ortalamalar yeniden yukarı yönlü fakat belirtiğimiz seviyenin üzerindeki bir kapanışla yukarı yönlü eğilimin belinginleşebileceğini düşünüyoruz. Bu durumda ilk aşamada 117.500-118.500 bandı tekrar gündeme gelebilecektir. BIST100 için günlük bazdaki ana trend desteğimiz daha aşağıda ve 107.850-108.300 civarında bulunuyor ve yukarı yönlü ana trendde bir değişiklik yok."

08:45 Global piyasalarda öne çıkanlar

Asya borsaları gerileyen petrol ve emtia fiyatlarına paralel olarak değer kaybeden ham madde hisselerinin etkisiyle rekor seviyelerden gerilerken, yasal düzenlemelerin sıkılaşacağı etkisiyle kripto paralar değer yitirdi.

Japonya hariç MSCI Asya-Pasifik bölgesel gösterge endeksi son birkaç seanstaki yükselişin ardından ham madde ve madencilik hisselerindeki kâr realizasyonlarının etkisiyle yüzde 0,4 değer yitirdi.

Nikkei225 endeksi ise dün gördüğü 26 yılın zirvesinden yüzde 0,5 geriledi. ABD borsaları da yılbaşından bu yana neredeyse kesintisiz süregelen yükselişe ara verdi. Wall Street'te enerji sektörü hisseleri yüzde 1,2 gerilerken, General Electric kendini birkaç şirkete bölme olasılığını gündeme getirirken yeni ABD vergi yasaları ve sigorta ilgili maliyetler nedeniyle 11 milyar dolar aktif sileceğini açıkladı. Yatırımcıların ABD hisse piyasalarında öngördükleri fiyat oynaklıklarını ölçen CBOE VIX endeksi bu ay içinde gördüğü rekor düşük seviyelerden bir ayın kapanış zirvesi olan 11,66'ya yükseldi. Dünya hisse senedi piyasaları küresel ekonominin güçlü büyüyeceği ve şirket kârlarının artacağı beklentisiyle yıl başından bu yana yükseliyor.

Dünya borsalarını dolar cinsi izleyen MSCI endeksi dün yüzde 0,3 yükselerek yeni rekordan kapanırken, yıl başından bu yana kazanımlarını yüzde 4,2'ye yükseltti.

08:35 Borsada 3000 puanlık sıçrama

BIST100 endeksi yüzde 0,40 düşüşle başladığı günü yüzde 2,01 yükselişle tamamladı.

111 bin 107'yi gören endeks, 114 bin 475'e kadar yükseldi.

ABD'de ise Türkiye ETF'i yüzde 2,58 düştü, Gelişen Piyasalar ETF'inde düşüş yüzde 0,38'le sınırlı kaldı.

08:15 Türk Lirası'nda dalgalı seyir

Türk Lirası çaprazlarında dalgalı seyir devam ediyor.

Dolar/TL dün 3,8338'e yükseldikten sonra 3,7850'ye kadar geriledi. Bu sabah ise 3,8025'de, yüzde 0,31 yükselişte.

Euro/TL eş zamanlı 4,6973-4,6211 aralığında hareket ettikten sonra şu anda 4,6603

Sterlin/TL ise 5,2424'te. Sterlin kuru dün 5,2851'e kadr yükseldi; tarihi rekoru 29 Kasım 2017'de 5,3430 seviyesinde kaydedilmişti.