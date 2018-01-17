Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birçok sektördeki büyük firmaları ve KOBİ'leri temsil eden firma yetkililerinin yanıtladığı anket sonuçlarına göre en çok zam yüzde 10 ile Bankacılık/Finans sektöründe, en düşük zam ise yüzde 7 ile Gayrimenkul ve Çağrı Merkezi sektörlerinde olacak.

2018 YILINDA HANGİ SEKTÖRDE NE KADAR ZAM YAPILACAK

Ankete katılan adayların yüzde 26'sı ortalamanın dışında bir maaş zammı bekliyor. Zam oranlarının yüzde 5 ila yüzde 10 arasında olmasını bekleyen adayların oranı ise yüzde 30. Bu da daha önceki yıllara göre daha iyimser bir tablo çiziyor.

YAN HAKLAR 2018'DE YÜKSELİŞTE

Son yıllara göre artan zam oranlarının yanında, yan haklarda da bir yükseliş görülmekte. İşverenler tarafından çalışan verimliliğini artırmak ve başarılı çalışanları elde tutmak için verilen yan haklar 2018'de de sürdürülmeye devam edilecek. Klasik yan haklara ek olarak çalışanların kendi ihtiyaçlarına göre seçebildiği ''yan haklar paketleri'' sıklıkla karşımıza çıkacak. Şirketlerin yan haklar konusundaki farkındalıklarının da her yıl artacağı öngörülüyor.