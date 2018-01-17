Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemin en çok konuşulan yatırım araçlarından biri olan Bitcoin’deki ani düşüşten sonra son durumun ne olduğu takipçileri tarafından merak konusuydu, peki Bitcoin’de son durum ne? Bitcoin'in değeri, dünü 13 bin 590 dolardan kapamasının ardından, bugün yüzde 18,5 değer kaybederek 11 bin 69 dolara kadar geriledi. Böylece, Bitcoin son üç buçuk haftaki kazançlarının hepsini kaybederken, 22 Aralık'tan bu yana da en düşük seviyesine inmiş oldu. Güney Kore Finans Bakanı Kim Dong-yeon, bugün yaptığı açıklamada, ülkesinde sanal para birimi ticaretinin yasaklanmasının hâlâ "olası" olduğunu söylemişti. Ayrıca, Çinli yetkililerden bugün yapılan açıklamada, kripto para ticareti yapılan platformlara erişimin Çin'de kapatılabileceği bildirilmişti. Dünyada sanal para birimlerine olan talebin en yüksek olduğu 3 ülkeden ikisi olan Çin ve Güney Kore'de regülasyonların artabileceği endişesiyle, Bitcoin dışındaki diğer kripto paralarda da bugün düşüş görüldü. Ethereum'un değeri yüzde 24 kayıpla 966 dolara kadar gerilerken, Ripple'ın değeri de yüzde 32 düşüşle 1,12 dolara düştü.



ÇİN VE GÜNEY KORE'NİN AÇIKLAMALARI KRİPTO PARA PİYASASINI SARSTI

Güney Kore'nin kripto para piyasalarına uyguladığı yeni düzenlemeler kapsamında kripto para birimlerine getirdiği işlem yasağı, Bitcoin ve diğer kripto para birimleri olmak üzere piyasada gözle görülür bir düşüşe sebep oldu. Kripto para piyasasının belirleyicisi Bitcoin, yüzde 18'lik düşüşle 11 bin dolardan işlem görürken, Bticoin'in en büyük rakibi Etherum'da yüzde 23'lük ve Ripple'da yüzde 33'lük bir düşüş yaşandı. En büyük ilk üç kripto para biriminde gözlemlenen bu düşüş, yatırımcıların sahip olduğu kripto para birimlerini ellerinden çıkarmasına neden oluyor. Güney Kore'nin kripto para birimleri işlemlerini yasaklamasının ardından Güney Kore Ekonomi Bakanı Kim Dong-yeon yerel bir radyo istasyonuna verdiği röportajda, kripto para birimleri işlemlerinin yasaklanmasının "ellerinde olan bir seçenek" olduğunu söyledi.



Güney Kore'nin açıklamalarının ardından Çin Merkez Bankası Müdür Yardımcısı Pan Gongsheng, hükümetin kripto para birimlerine uyguladığı baskıyı devam ettirmesi ve Bitcoin'in yanı sıra ilgili hizmetleri sağlayan kişiler ve işletmeler de dahil olmak üzere sanal para birimlerinin merkezileştirilmiş ticaretini yasaklamaları gerektiğini söyledi.



Açıklamaların ardından dokuz kripto para birimi piyasadan çekilirken 1441 kripto para biriminin oluşturduğu kripto para piyasası hacmi 525 milyar dolara geriledi ve kripto para piyasasının en büyük birimi Bitcoin hafif toparlanmayla yüzde 15'in üzerindeki kayıplarını yüzde 14.72'ye çekti ve 11 bin 324 dolardan işlem gördü. Bitocin kripto para piyasasının yüzde 35.9'unu oluştururken piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 60 milyar odlar olarak hesaplandı. Piyasadaki en büyük dört kripto para birimlerindeki değişimler ise şöyle; Ethereum yüzde 17.80, Ripple yüzde 23.64, Bitcoin Cash yüzde 21.15 ve Cardano yüzde 18.82 düştü.