Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MTV borç sorgulama ekranına bu haberden ulaşabilirisiniz. Yeni yıla girdik, ancak yeni yıl araç sahipleri için sadece yeni bir yıldan ibaret değil. Yılın ilk yarısı ve ikinci yarsının başında alınan motorlu taşıtlar vergisi hesaplama konusu her araç sahibi tarafından merak edilen en önemli konular arasında yer alıyor. MTV hesaplama 2018 yılı için nasıl yapılıyor, araç vergi borcu sorgulama ve MTV hesaplama ve ödeme işlemlerinizi bu haberi inceleyerek yapabilirsiniz. İşte MTV borç sorgulama, MTV hesaplama ve ödeme ile ilgili merak ettiğiniz detaylar...

MTV vergi borcu 2018 yılı için ne kadar?

Merakla beklenen motorlu taşıtlar vergisinde merak edilen oranlar açıklandı. Bütçe ve Plan Komisyonu'nda, Torba Tasarıda MTV oranlarında düşüş öngören önerge komisyonda kabul edilirken, buna göre MTV'de yüzde 40 artış yerine 1,300 cc altı için yeniden değerleme oranı olan yüzde 15'in uygulanması, 1,300 cc üzeri araçlar için ise yüzde 25 artış öngörüldü.

MTV borcu ödeme 2018 nereden yapılıyor

MTV ödemesi için birçok yol bulunuyor.

1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

3- gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.

İşte araç sahiplerinin 2018'de ödeyeceği yeni vergi tutarları...

Araç vergi borcu sorgulama 2018

MTV araç vergilerinin ilk taksiti 31 Ocak 2018 tarihine kadar ödenecek. 2018 araba vergi listesine baktığımızda en düşük vergi 743 lira olarak görünüyor. Peki bu sene kim ne kadar otomobil vergisi ödeyecek? Araçların yaş aralığına ve motorun 1.3, 1.4, 1.6 veya 2.0 olmasına göre ödenecek olan MTV oranı değişiyor. İşte motor silindir hacmi ve yaşına göre ödenecek araç vergisi;

1300 cc ve altı arabalar; 1-3 yaş aralığındaysa 743 lira /4 -6 yaş arasıysa 518 lira /7 -11 yaş arasındaysa 290 lira / 12 -15 yaş arasındaysa 220 lira/16 yaş ve üstündeyse 78 lira vergi ödeyecekler. Araçların silindir hacmine göre MTV tablosu şöyle;

1301 ve 1600 cc arabaların 2018 araç vergileri; *1-3 yaş aralığında bin 294 lira / *4 -6 yaş aralığında 970 lira / *7-11 yaş aralığında 563 lira / *12 -15 yaş aralığında 398 lira / *16 yaş üzerindekiler 153 lira

Motorlu taşıtlar borcu ödemeleri mobil banka uygulamalarından yapılabiliyor

2018 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) ilk taksit ödemesi 1 Ocak 2018 tarihinde başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), söz konusu ödemelerinde anlaşmalı olan bankaların mobil uygulamaları üzerinden de kolayca yapılabileceğini duyurdu. GİB açıklamasında MTV ödeme yollarını şu şekilde sıraladı:

"GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak,

Başkanlığın resmi internet sayfasında yer alan "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile,

Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak,

PTT İşyerlerine başvurarak,

Vergi Dairesi Müdürlüklerine başvurarak hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde yapılabilir."

Açıklamada ayrıca internet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya gib.gov.tr adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

601 ve 1800 cc arası arabaların 2018 vergileri şöyle :

*1- 3 yaş aralığında 2 bin 284 lira

*4 -6 yaş aralığında bin 785 lira

*7 - 11 yaş aralığında bin 51 lira

*12 - 15 yaş aralığında 641 lira

*16 yaş üstü araçlar 249 lira

1801 ve 2000 cc arası arabaların vergileri;

*1-3 yaş aralığı için 3 bin 598 lira

*4 -6 yaş aralığındaki otomobiller 2 bin 771 lira

*7-11 yaş aralığındakiler bin 629 lira

*12 - 15 yaş aralığındakiler 970 lira

*16 yaş üstü araçlar 383 lira

2001 ve 2500 cc araç vergileri (2018 MTV tablosu)

*1 -3 yaş aralığı 5 bin 396 lira

*4 -6 yaş aralığında olanlar 3 bin 918 lira

*7-11 yaş aralığındaki otomobiller 2 bin 248 lira

*12-15 yaş aralığındakiler bin 463 lira

*16 yaş üzerindeki araçlar 579 lira

2501 ve 3000 cc arası arabalar (2018 MTV tablosu)

*1-3 yaş aralığında olanlar 7 bin 524 lira

*4-6 yaş aralığında olanlar 6 bin 545 lira

*7-11 yaş aralığında olanlar 4 bin 89 lira

*12-15 yaş aralığında olanlar 2 bin 200 lira

*16 yaş ve üzeri arabalar 808 lira

3001 ve 3500 cc arası arabalar (2018 MTV tablosu)

*1-3 yaş aralığında olanlar 11 bin 458 lira

*4-6 yaş aralığında olanlar 10 bin 309 lira

*7-11 yaş aralığında olanlar 6 bin 210 lira

*12- 15 yaş aralığında olanlar 3 bin 100 lira

*16 yaş ve üzeri olanlar bin 138 lira

3501 ve 4000 cc arası arabalar (2018 MTV tablosu)

*1-3 yaş aralığında olanlar 18 bin 14 lira

*4-6 yaş aralığında olanlar 15 bin 555 lira

*7-11 yaş aralığında olanlar 9 bin 161 lira

*12-15 yaş aralığında olanlar 4 bin 89 lira

*16 yaş ve üzeri olanlar araçlar bin 629 lira

4001 ve üzeri cc arası arabalar (2018 MTV tablosu)

*1-3 yaş aralığında olanlar 29 bin 483 lira

*4-6 yaş aralığında olanlar 22 bin 109 lira

*7-11 yaş aralığında olanlar 13 bin 94 lira

*12-15 yaş aralığında olanlar 5 bin 885 lira

*16 yaş ve üzeri olan araçlar 2 bin 284 lira ödeyecek.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

MTV ödemesi için online olarak ödeyebileceğiniz bir çok farklı sistem mevcut.

1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

3- gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.

BANKALARDAN ÜÇ TAKSİT İMKANI

Bazı bankalar MTV ödemelerinde 3 taksit imkanı sağlıyor. Örneğin Akbank, MTV ödemelerinde kredi kartı ve internet bankacılığı üzerinden 3 taksit imkanı sunuyor. Garanti Bankası, TEB, Yapı Kredi, İş Bankası gibi bankalar da MTV'yi üç taksitte ödeme gibi öneriler getiriyor. İsteyen tek ödeme ve iki taksit halinde de ödeme yapabiliyor.