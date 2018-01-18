Dow Jones Sanayi Endeksi 322,79 puan (yüzde 1,25) artışla 26.115,65 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 26,14 puan (yüzde 0,94) kazançla 2.802,56 puana yükseldi.
Böylece, tarihte ilk kez Dow Jones Endeksi 26.000 puan, S&P 500 Endeksi 2.800 puan barajının üzerinde kapandı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 74,59 puan (yüzde 1,03) değer kazanarak, 7.298,28 puana ulaştı.
ABD'li yazılım devlerinden Microsoft'un hisseleri yüzde 2 ve teknoloji devi Apple'ın hisseleri yüzde 1,6 prim yaptı.
Amerikalı uçak üreticisi ve savunma sanayi şirketi Boeing'in hisse başına değeri de yüzde 4,7 yükseldi.