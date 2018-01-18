Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından dün İstanbul’da düzenlenen 11. Kurumsal Yönetim Zirvesi’nde şirketlerin gelecek vizyonu masaya yatırıldı. Zirvenin bu yılki teması, “Kurumsal Yönetimin İtici Gücü: Esneklik ve Dayanıklılık” olarak belirlenirken, bu anlayışın; şirketlerin sürdürülebilirliği ve sonraki nesillere geçişinin en önemli yardımcısı olduğuna dikkat çekildi. TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pandır, artık şirketler ve hatta ülkelerin, teknolojik, ekonomik ve toplumsal pek çok riski, bir arada yönetmek zorunda olduğuna vurgu söyledi. Artık öngörülebilir bir gelecekten söz etmenin kolay olmadığına işaret eden Pandır “Teknolojide yaşanan baş döndürücü hızdaki gelişim, ekonomi yapılarında, stratejilerde ve yönetimlerde de sürekli değişimi zorunlu kılıyor. Sürekli değişebilme kabiliyetine sahip olabilmek ve ona uygun adımlar atabilmekse, sağlam temellere dayalı yönetim yapılarını gerektiriyor. Kurumsal dayanıklılık, kurumların beklenmedik olaylar ve krizlere karşın devam edebilme kapasitelerini ifade ediyor” dedi.

YATIRIMCI GÜVEN İSTİYOR

Kurumsal olarak dayanıklı olan şirketlerin, dış faktörlerde meydana gelen değişikliklere çabuk adapte olduğunu, hatta bulundukları çevreyi şekillendirmeye başladığını anlatan Pandır “Artık durağanlığı ya da gözden kaçırmışlığı affetmeyecek bir dünyada yaşıyoruz. Şirketlerin artık fazladan gözlere, fazladan akla, hareket kabiliyetimizi hızlandıracak araçlara ihtiyacı var” diye konuştu. Fazladan aklın ve hızlı hareket kabiliyetinin nasıl elde edilebileceği sorusunun cevabını, “Sağlam bir kurumsal yönetim yapısı” olarak veren Pandır, sağlam kurumsal yönetim yapısının, düzenleyicilerden, şirketlere, yatırımcılardan, hissedarlara ve geride kalan tüm paydaşlara, sahip oldukları ortak yönetim anlayışı nedeniyle güven duygusunu aşıladığını aktardı.