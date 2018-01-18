Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl sekizincisi verilen ödüllerde “En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip İlk Üç Şirket” kategorisinde birinci Aksa Akrilik, ikinci Doğuş Otomotiv, üçüncü ise TAV Havalimanları oldu. Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı ve Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cemal Dördüncü, 50 şirketi geride bırakarak üst üste ikinci kez 1’inciliği elde eden Aksa’nın kurumsal yönetim anlayışının bir kez daha ödüllendirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yalova’da 50 yıl önce temelleri atılan Aksa’nın bugün bir dünya devi hâline geldiğini belirten Dördüncü “Aksa Akrilik, 5 kıtada 50’den fazla ülkeye ihracat yapıyor. İnovatif, katma değeri yüksek ürünlerle Türkiye ekonomisinin gücüne güç katıyor. Bu başarının arkasında evrensel ilkelerden ödün vermeyen sürdürülebilir bir yönetim anlayışı var” dedi.

Karadağ: 2018, kalkınma yılı olacak

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ 2017’nin hem reel sektör hem de kurumsal yönetim ilkelerinde adım atmak isteyen şirketler için bir toparlanma yılı olduğunu, 2018’in ise kalkınma yılı olacağını kaydetti. Karadağ, kurumsal yönetim ilkelerinin uygulamasının, beraberinde daha iyi bir süreç yönetimi getireceği yönündeki farkındalığın artmasıyla gönüllü olması gerektiğinin altını çizdi. Karadağ “Bu ilkeler patronajı kısıtlayan değil, daha sağlıklı karar alma imkânı sağlayan uygulamalardır” dedi.

Oruç: Hiçbir büyüme tesadüfi değil

Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı Bora Oruç ise kurumların büyüdükçe yönetim yöntem ve şekillerinin de değişmesi gerektiğine işaret etti. Hiçbir başarı veya büyümenin tesadüfi olmadığının altını çizen Oruç “Kurumsal yönetim de bu anlamda, şirketlere dayanıklılık kazandıracak güçlerin uyum içinde aynı hedefe yönelimlerini sağlayan yönetim anlayışıdır” dedi.

Bilecik: Başarı 'esnek olan'dan yana

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik de geleneksel yönetim anlayışındaki temel inanç ve değerlerin giderek tarihe karıştığına vurgu yaptı. Bilecik; bu çağda, değişimden çekinen bir toplumun, gelişen dünyaya ayak uydurması kadar zor bir şey olmadığını kaydetti. “İnsanımızın güvenini tazelemek zorundayız” diyen Erol Bilecik, şöyle devam etti: Artık başarı, ‘esnek olan’dan yana olacak. Başarının sırrı, değişimi yönetebilmekte yatıyor.