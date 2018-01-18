İstanbul Kapalıçarşı'da 3,8030 liradan alınan dolar 3,8050 liradan, 4,6470 liradan alınan euro ise 4,6490 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,8230 liradan, euro ise 4,6730 liradan satılmıştı.
Dolar, 3,80'in üzerinde
18.01.2018 - 09:19 | Son Güncelleme: 18.01.2018 - 09:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada dolar 3,8050 liradan, euro ise 4,6490 liradan güne başladı.
Etiketler : dolar,haberler,Serbest piyasada son durum,
537313 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/537313.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER