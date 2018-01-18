İstanbul Kapalıçarşı'da 3,8030 liradan alınan dolar 3,8050 liradan, 4,6470 liradan alınan euro ise 4,6490 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,8230 liradan, euro ise 4,6730 liradan satılmıştı. 