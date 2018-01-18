Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada ve Türkiye’de hızla büyüyen e-ticaret, alışveriş alışkanlıklarını da değiştirdi. e-Ticaret uygulamalarının sağladığı kolaylıklar, hem alışverişi hem de tüketici bilincini artırınca ortaya ilginç sonuçlar çıkmaya başladı. Morhipo.com, bu sonuçları derledi. Aylık ortalama 500 bine yakın Morhipo siparişi incelendi ve iadelerin analizi yapıldı. Buna göre 2017 yılında müşteriler, yılın moda deseni olan leoparı aldı ama “Üzerimde güzel durmadı” diyerek iade etti. İadede, leopar desenli ürünleri jean ürünler ve abiye/tasarım ürünleri takip etti.

FAZLA ALIP OLMAYANI İADE

Tespitlere göre kadınlar daha çok ürün iade ediyor. İadelerin yüzde 64’ü kadınlar tarafından yapılıyor. Çağrı merkezi yetkilileri müşterilerine iade sebeplerini sorduğunda kadınlar “Kıyafetin rengi ya da deseni bana yakışmadı” cevabını veriyor. İadelerin yüzde 36’sını yapan erkeklerin çoğunluğu ise bedenini tam bilmediği için farklı bedenler alıp olmayanı iade etmeyi tercih ediyor. Kararsızlar ise iade kolaylığı sebebiyle aynı ürünün birden fazla rengini sipariş edip beğenmediğini iade ediyor. Nüfus sebebiyle hem satın alma hem iade sayılarında İstanbul, Ankara ve İzmir başı çekse de, ‘iade sever’ iller başka. Uşak, siparişlerinin yüzde 35’ini iade ederken, Muş ve Edirneliler de online alışveriş yoluyla aldığı ürünün yüzde 27’sini iade ediyor.