Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TCMB 2018'in ilk toplantısında faiz oranlarını değiştirmedi. Haftaya 3,75 civarında başlayan kur, dolardaki zayıf seyre karşın, jeopolitik risklerle negatif ayrışmış ve salı günü 3,8340'a tırmanmıştı. Kur, daha sonra ABD'den gelen ılımlı açıklamalarla bir miktar gevşedi.

DOLAR KRİTİK SEVİYENİN ALTINDA



Dolar/TL bugün Merkez Bankası'nın kararının ardından 3,79'un altına geriledi.

Euro/TL ise, 4,6448 seviyesinde yer aldı.



DOLAR ENDEKSİ GÜÇLENİYOR

Avrupa Merkez Bankası yetkilisi Ewald Nowotny'in euronun dolar karşısındaki değer kazanımının "yararlı olmadığı" belirtmesinin ardından euro geriledi, dolar bir miktar toparlandı.

Euro 1,2205 dolardan işlem gördü. Parite dün Aralık 2014'den bu yana en yüksek seviyesi olan 1,2324 dolar seviyesindeydi. Öte yandan dolar endeksi dün 89.98'e kadar gerilemesinin ardından bu sabah 90.65 civarında yer aldı. Uzmanlar, dolarda hızlı bir geri dönüşün TL'üzerindeki baskıyı artırabileceğini ifade ediyor.

FED, BEJ KİTAP RAPORUNU YAYIMLADI

ABD Merkez Bankasının (Fed), şubesinden gelen analizlerle hazırlanan "Bej Kitap" raporuna göre, ekonomik faaliyetler geçen yılın son iki ayında ülke genelinde arttı.

Raporda, "Fed'in 12 şubesinden gelen veriler, ekonominin kasım sonundan aralık sonuna kadar büyümeye devam ettiğini gösterdi. 12 şubeden 11'i sınırlı veya ılımlı büyüme rapor ederken, Dallas Fed'in bölgesinde güçlü büyüme kaydedildi" ifadelerine yer verildi.

FİYAT BASKILARI KARIŞIK

Bej Kitap, istihdamın kasım ayında yayınlanan son rapora kıyasla hafif arttığına işaret ederken, ücretlerin de iş gücündeki sıkılaşma paralelinde sınırlı yükseldiği ifade edildi.

Piyasaların raporda odaklandığı tespitlerden bir başkası ise enflasyona yönelikti. Enflasyonun önceki rapora kıyasla bir miktar yükseldiğini ortaya koyan Bej Kitap, buna karşın fiyat baskılarının ülke genelinde bazı bölgelerde artarken, diğerlerinde zayıfladığını gösterdi.