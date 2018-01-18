Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle kış aylarında halkın vazgeçilmezi olarak aktarlarda satılan bazı ürünler, fiyatıyla dudak uçuklattı. İran safranı kilosu 25 bin TL'den adeta el yakarken, damla sakızı da bin 200 TL ile öne çıktı.Efeler ilçesinde aktar, Ahmet Çamoğlu, işyerinde 5 bine yakın bitki ürünü bulunduğunu belirtirken, şöyle dedi: Bunlar içerisinde en pahalı ürünlerden biri İran safranıdır. Bunun kilosu, 25 bin TL'dir. Çok değerli ve kıymetli bir bitki. Onun arkasından damla sakızı geliyor. Bunun kilosu ise; 1200 TL'dir.

1 GRAMI 25 TL!



Milliyet'in haberine göre; Bu iki ürünü de vatandaşlar kilo ile alamıyor. İran safranının 1 gramı 25 TL'ye denk geliyor. Damla sakızının ise 10 gramı 12 TL'ye denk geliyor. Ancak gramla alıcı bulunabiliyor.