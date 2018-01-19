Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yıl yakalanan rekor büyümenin önemli etkenlerinden biri olan ‘garantili’ krediler için yeni kaynak açıldı. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hazine destekli kredi garanti sistemi kapsamındaki geri dönüşlerden sağlanan 5 milyar lira ile birlikte toplam 55 milyar liralık yeni bir kefalet imkânı sağlanacağını açıkladı. Hazine destekli kredi garanti sisteminin geçen yıl yeniden yapılandırıldığını hatırlatan Şimşek, büyümeye olumlu katkısı ve firmaların krediye erişim sorunlarının aşılması sebebiyle söz konusu kredi uygulamasının büyük faydasının görüldüğünü, uygulama kapsamında kullandırılan kredi büyüklüğünün 218 milyar lirayı bulduğunu söyledi.



202 BİN ŞİRKET YARARLANDI

Bu uygulamadan 202 bin şirketin yararlandığını ifade eden Şimşek, kullandırılan kefalet tutarının yüzde 73’ünün KOBİ’lere, yüzde 27’sinin ise diğer işletmelere sağlandığını bildirdi. Şimşek, bu kapsamda ihracat kredilerinin payının yüzde 13, yatırım kredilerinin payının ise yüzde 3 düzeyinde gerçekleştiğini dile getirdi. Tarım işletmeleri ve kadın girişimciler için de özel limit ayrıldığına dikkati çeken Şimşek, “Böylelikle yeni kefalet limitinin en az 3’te 2’si yatırım ve ihracata yönlendirilecek.” dedi. 55 milyar lira tutarındaki kredi için bazı gruplara öncelik verilecek. Kefalet oranı, ihracatçı ve döviz kazandırıcı faaliyetler için yüzde 100, kadın ve genç girişimciler için yüzde 90, KOBİ’ler için yüzde 85 olacak.