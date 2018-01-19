Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TÜSİAD’ın 48. Olağan Genel Kurulunda konuşan Özilhan “Son dönemde elde edilen yüksek büyüme hızına rağmen ekonomide yapısal problemler var.” dedi. Doğrudan yatırımların gerilediğini, özel sektörün yurt dışı borçlarının arttığını söyleyen Özilhan “Türkiye üretmiyor. Hem tarım hem sanayide kan kaybediyoruz. Üretmeden tüketiyor, tüketmek için de borçlanıyoruz. Enflasyon-faiz-kur sarmalı 1990’lı yıllara ‘kayıp yıllar’ dememizin en büyük sebebidir. Çünkü ekonominin en büyük düşmanı enflasyondur” diye konuştu.

Dernekte 1971-1979 yılları arasında başkanlık yapan merhum Feyyaz Berker için anma töreni de yapılan toplantıda “2018 yılına girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi” başlıklı rapor da paylaşıldı. Raporda bu yıl için büyümenin yüzde 4,5, enflasyonun yüzde 9,8 ve işsizliğin yüzde 10,5 olabileceği tahminleri dile getirildi. TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik de OHAL’in son defa uzatılmış olduğu temennisini paylaştı ve ekonomik tedbirlerin önemine dikkat çekti.