Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Resmî Gazete’de yayımlanan kararıyla bireyler binasının çatı veya cephesine güneş paneli kurabilecek, kullanım fazlası elektriği satabilecek. Binalarda kurulacak santrallerin kurulu gücü en fazla 10 kilovat olacak.



BAŞVURU SÜRECİ

Binalarının çatı ve cephelerine güneş paneli kurmak isteyenler önce bölgelerindeki elektrik dağıtım şirketine başvuracak. Başvurular, trafo gücü ve tüketim güçlerine göre değerlendirilecek. Projesi onaylananlar elektrik üretmeye başlayabilecek. Vadandaş elektrik satarsa fatura kesecek.Bir evin ortalama yıllık elektrik tüketimi 2 kilovatlık bir güneş panelinden karşılanabiliyor. Maliyeti yaklaşık 2 bin 500 dolar olarak hesaplanan santralin amortisman süresinin 8 yıl olduğu belirtiliyor.