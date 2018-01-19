Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, Katar’da önemli ticaret köprüleri kurmaya devam ediyor. Türk şirketleri, 112 firma ile katıldığı 2. Expo Turkey by Qatar’da ülkemizdeki yatırım fırsatlarını anlatırken, Körfez’den yatırımcı çekmek ve ihracat yapabilmek için çok sayıda ikili görüşme gerçekleştiriyor. Fuara katılan Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim, ardı ardına hayat bulan Avrasya Tüneli, Marmaray, 1915 Çanakkale, Yavuz Sultan Selim, Osman Gazi Köprüsü ve Kanal İstanbul gibi mega projelerin Türkiye’nin cazibesini artırdığını söyledi. Türkiye’nin, Katar’ın en çok yatırım yaptığı dördüncü ülke konumunda bulunduğunu ifade eden Yetim, bu yakın ilişkinin her geçen gün daha da güçlenerek arttığını vurguladı. Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak kendilerinin de bu ilişkileri farklı boyutlara taşıyacak temaslarda bulunduğunu anlatan Yetim, bu çerçevede Emlak Konut olarak yaklaşık 10 milyar liralık yatırım projesi fuara katıldıklarının bilgisini verdi.



FUARA DAMGASINI VURDU

Yetim, özellikle Kanal İstanbul projesinin fuarda büyük bir heyecan oluşturmuş durumda olduğuna dikkati çekerek “Bu ilgiyi burada yakinen görme imkânımız oldu” dedi. Kanal İstanbul güzergâhı üstündeki projeleri hakkında da bilgi veren Ertan Yetim “Arnavutköy-Dursunköy’de 3,6 milyon metrekare, Küçükçekmece’deki Bizim Mahalle projemizin ihale edilmemiş 450 bin metrekarelik bölümü, Başakşehir-Hoşdere’deki 340 bin metrekarelik alan ve son olarak Başakşehir-İkitelli-Ayazma-Kayabaşı bölgesindeki 240 bin metrekarelik arsalarımız yer alıyor. Toplamda 4,6 milyon metrekareye tekabül eden bu arsalar üzerinde neler yapabileceğimizi Katarlı yatırımcılarla görüşeceğiz” diye konuştu.



SATIŞ HEDEFİ 10 MİLYAR $

Yetim, bugün 4-5 milyar dolar seviyesinde olan yabancı yatırımcı payının yapılan yeni düzenlemelerle yakın vadede 10 milyar dolar seviyelerine ulaşacağını bildirdi. Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin de Katar ile Türkiye arasında son yıllarda yaşanan yakınlığa değinerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle gerçekleşen bu yakınlaşmanın ticarete yansımasını istediklerini söyledi. Yetgin, Halk GYO ve Teknik Yapı ortaklığıyla İzmir’de başlayacakları projeyi ilk defa sahneye çıkardıklarını dile getirerek, projenin çok önemli ve özel olduğunu söyledi.

Karpuzu Adana’dan alacaklar

Etkinlikte Çukurova Kalkınma Ajansında Adana, Mersin ve bölgenin önde gelen şirketleri yer aldı. Bölgede yetişen ürünlerin tanıtıldığı, yatırım fırsatlarının anlatıldığı stantta yetkililer Katarlı alıcılarla ikili görüşme gerçekleştiriyor. Ajans yetkililerinden alınan bilgiye göre Katarlılar özellikle gıda ürünlerine yoğun ilgi gösterirken, diğer yatırım fırsatlarını da araştırıyor. Yetkililer “Katar; karpuzu Fas’tan, turunçgilleri İspanya gibi ülkelerden alıyor. Artık Katar, karpuzu Fas’tan değil Adana’dan alacak. Turunçgiller buraya Çukurova’dan gelecek” şeklinde konuştu.