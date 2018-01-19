Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çiftlik Bank’ta yaşanan sıkıntının ardından, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ‘saadet zinciri’ mantığıyla çalıştığını belirlediği 11 firma için harekete geçti. Katar’daki temaslarının ardından gazetecilerle bir araya gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, uzun süredir markaja aldıkları bu şirketlerle ilgili inceleme başlatıldığını söyledi.



SOMUT ALIM SATIM YOK

Bakan Tüfenkci “Saadet zinciri gibi çalışıyorlar. Somut mal alım satımı olmadan yüksek kâr vaadiyle bir anlamda kandırarak insanları sisteme dâhil ediyorlar. 3-4 ay ödeme yapıyorlar. Ondan sonra gerekçeler öne sürerek ödeme yapamayınca ortadan kayboluyorlar” dedi.



11 MÜFETTİŞ ÇALIŞIYOR

Çiftlik Bank ile ilgili yaptıkları çalışmalara ilişkin soruyu da cevaplandıran Tüfenkci “Bakanlığımıza gelen şikâyetler doğrultusunda biz inceleme başlatmıştık. Müfettişlerimiz incelemelerini iki konuda bitirdi. Bir konuda çalışmaları son aşamaya geldi. Ayrıca reklamlarını 3 ay süreyle durdurma cezası vermiştik. Tüketicileri koruma adına bankalar da biraz daha hassas davranıyorlar. Bu sistemle çalışan sadece Çiftlik Bank yok” açıklamasını yaptı. Bakan Tüfenkci, müfettişlerin incelemeye aldığı Çiftlik Bank benzeri bu 11 organizasyonun İzmir, Konya, İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde olduğu bilgisini verdi. Tüfenkci, konuyla ilgili 11 müfettişin görevlendirildiğini paylaştı.



VATANDAŞ DİKKATLİ OLSUN

Vatandaşa bu tip organizasyonlarla ilgili uyarılarda da bulunan Tüfenkci, şunları kaydetti: Vatandaşlarımızın gerçek mal alım satımı olmayan organizasyonlara karşı dikkatli olmalarını istiyoruz. Belli bir süre gidiyor, sonra bu işe dâhil olanların mağdur olduğunu görüyoruz. Vatandaşların bu tarz durumları iyi incelemeleri gerekiyor.

‘Sanayiciyi büyütüp ihracatçı yapacağız’

Bülent Tüfenkci, yakın zamanda açıklanması beklenen Esnaf ve Sanatkârlar Strateji Belgesi ve Eylem Planı hakkında da açıklamalarda bulundu. Tüfenkci, Eylem Planı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, STK’lar ve esnafların katılacağı bir programla açıklanacağını belirtti. Tüfenkci bu konuda “Esnafı büyütüp tüccar yapmak, tüccarı büyütüp sanayici yapmak, sanayiciyi büyütüp ihracatçı yapmak hedefimiz. Küçük esnafımızın sürekli yanındayız” diye konuştu. Karekodlu çek uygulamasının olumlu ilerlediğine dikkat çeken Tüfenkci “Şimdi aynı şekilde senetler ve bono konusunda da piyasa bizden bir düzenleme bekliyor. Bununla ilgili bankalar birliğiyle beraber arkadaşlarımız çalışıyorlar. İnşallah 2018 içerisinde bunu da hayata geçirmek istiyoruz. Çalışmalarla senete itibar kazandıracağız” ifadelerini kullandı.