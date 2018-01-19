Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik Yapı, yurt dışı yatırımcıların artan ilgisi sayesinde devam eden projelerini ve satışa sunacağı İzmir projesini Expo Turkey by Qatar Fuarı’nda görücüye çıkardı. Körfez ülkelerinden gelen talebin her geçen gün artığını ifade eden Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, Deluxia Park Business, Deluxia Park Residence, Uplife Kadıköy, Yıldızlı Bahçe ve İzmir Alsancak’ta başlayacak yeni projesini tanıttıklarını açıkladı. 2017 yılındaki yabancıya satışların 20 binin üzerine çıktığını ve ilginin son 4 yılda artarak devam ettiğini belirten Umut Durbakayım, özellikle Körfez ülkelerinden gelen taleplerin bu artışta etkili olduğunu vurguladı. Yabancıya satışların yüzde 50’sine yakın kısmının Körfez bölgesinden gerçekleştiğine vurgu yapan Durbakayım, bölgede kilit noktada yer alan Katar’ın bu kapsamda önemli bir ticaret üssü olduğunu ifade etti. Fuarda ayrıca Teknik Yapı’nın Fikirtepe’de yer alan Uplife Park projesi de sergilendi. Söz konusu proje, toplam 830 özel rezidans daireden oluşuyor.

Tahincioğlu, Nidapark’ı tanıttı

Tahincioğlu, Expo Turkey by Qatar Fuarı’nda Emlak Konut GYO güvencesiyle hayata geçirdiği Nidapark Kayaşehir, Nidapark Küçükyalı ve Nidapark İstinye’den oluşan üç farklı projesiyle yerini aldı. Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, fuarın gerek Türkiye-Katar ekonomik ilişkileri açısından gerekse bölgede faaliyet gösteren yatırımcılar için çok etkili olduğunu belirtti. Tahincioğlu “Türkiye ekonomisine değer kattığımız projelerimizle yurt dışında gerçekleşen pek çok organizasyonda yerimizi almaya ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyoruz. Yepyeni projelerimizle de bu değeri büyütmek için çalışıyoruz” dedi.