Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doha Exhibition and Convention Center’da (DECC) düzenlenen fuarın açılışında konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Katar’a Türk şirketlerinin adeta çıkarma yaptığını kaydederek, bu ülkede Türk mallarına ve şirketlerine karşı büyük ilgi olduğunu ifade etti.



ÖNCELİK TÜRK ŞİRKETLERİNİN

Tüfenkci, Katar’da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası organizasyonu için Türk şirketlerin herhangi bir proje üstlenip üstlenmeyeceğinin sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı: Türk şirketlere öncelik tanıyacaklarını bizzat ifade ettiler. Bununla ilgili zaten Doğuş, TAV, Tekfen gibi firmalarımız görüşüyor ve önemli projeler gerçekleştiriyor. Türk firmaları yaklaşık 14,5 milyar dolarlık proje gerçekleştiriyorlar. Bu daha da artacak. Özellikle Cumhurbaşkanımızın haksızlığa karşı duruşunun Katar’da büyük bir memnuniyet uyandırdığını görüyoruz. Bunun meyvelerini fuarlarla, iş adamlarımızın gezileriyle alacağız. Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Şeyh Ahmed bin Casim bin Muhammed es-Sani de “Katar’ın kapısı Türk şirketlerine her zaman açık” dedi. Ömer Kılıç İHA