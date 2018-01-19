Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, maketten satış olarak da bilinen “ön ödemeli, sonradan teslimli” konut satışlarında, konut üretenlerin çeşitli nedenlerle projeleri tamamlayamadan piyasadan çekilmeleri durumunda, tüketicilerin mağduriyet yaşadığı belirtildi. Yapılan kanuni düzenlemeler neticesinde bina tamamlama sigortasının devreye alındığını bildiren Bakanlık “Bu ürünün, sektörde oluşan güven sorununu ortadan kaldıracağı, ayrıca konut geliştiricileri tarafından satışları özendirici bir araç olarak kullanılabileceği düşünülüyor” açıklamasında bulundu.