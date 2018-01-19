Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu, kuraklığa karşı B planlarının olduğunu, özellikle içme suyu konusunda vatandaşın sıkıntı yaşamaması için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Bakan Eroğlu, TBMM’de bazı gazetecilerle sohbetinde “Son 44 yılın en kurak yılının yaşanmasına rağmen, herhangi bir problem olmayacak. Sıkıntı çıkmaması için çok büyük yatırımlar yapıldı” dedi. Eroğlu, şunları söyledi: Her şehre göre ayrı planlama yaptık. Özellikle tarımsal kuraklık konusunda çalışma yapıyoruz. Çiftçilerin, işin farkında olması lazım. Biz her türlü desteği vereceğiz, ama onlar da adım atacak. Güneydoğu’da su fazla değil, zaten kurak. Orada çiftçilerin damlama (yağmurlama) sulama yapmaları lazım. Bunu yapmayanlara su vermeyeceğiz. Hem vahşi sulama yapıp başkasının hakkını alacak, hem de toprağı kuraklaştıracak. Böyle bir şey yok. Herkes modern sulamaya geçsin. Tarım Bakanlığımız da damlama sulamaya yüzde 50 hibe desteği veriyor, daha ne olsun? Devlet, suyu getirdi büyük ölçüde. Sıra vatandaşta...