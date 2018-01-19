Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda Türk mühendislerin çalışmasıyla üretilen yeni Tourismo’lar, hem turizm sektöründe hem de şehirlerarası yolcu taşımacılığında iddialı... Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün “Dünya, Türkiye’den yollara çıkan mühendislik harikası araçlarımızı kullanıyor. Yeni Tourismo otobüslerimiz 30 milyon avroluk bir bütçe ile 3,5 yılda geliştirildi. Üstün teknolojisi, benzersiz tasarımı, dinamik ve güçlü görüntüleri ile Yeni Tourismo’lar, tüm dikkatleri üzerine çekecek” dedi. Mercedes-Benz Türk Otobüs Satış ve Pazarlama Direktörü Alper Kurt ise “Tourismo 15 RHD, Tourismo 16 RHD ve Tourismo 16 RHD 2+1 araçlarımızı yeni donanımlar ile güçlendirdik. Türkiye’de son dönemde 2+1 araçlara büyük ilgi duyuluyor. Yeni Tourismo’nun bütün güvenlik donanımları, bir Mercedes-Benz otomobille aynı seviyede” diye konuştu.