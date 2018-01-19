Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yıl söz konusu tutar, 13 milyar 328 milyon lira olarak belirlenmişti. En fazla yatırımı 7,5 milyar lira ile TCDD gerçekleştirecek. Bunu 3,4 milyar lira ile BOTAŞ, 2,9 milyar lira ile Elektrik İletim AŞ ve 1,6 milyar lira ile Türkiye Petrolleri izledi. Bu yıl Elektrik Üretim AŞ 1 milyon 240 bin, DHMİ 757 milyon lira, Makine ve Kimya Endüstrisi 242 milyon lira, Kömür İşletmeleri 141 milyon, Tarım İşletmeleri 140 milyon lira, Çay İşletmeleri de 120 milyon lira tutarında yatırım yapacak. Böylece KİT yatırımlarının yüzde 63’ünü, ulaştırma ve haberleşme oluşturacak.