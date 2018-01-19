Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Bitcoin’e Türk rakibi Turcoin Kocaeli’de üretime başlıyor. Turkcoin madenciliği için Kocaeli’de 100 milyon lira yatırımla iki tesis kurulurken, bir ay içerisinde piyasalarda işlem görmesi bekleniyor. Türk Mühendisler tarafından geliştirilen Turcoin, Bitcoin gibi blok zincir ‘blockchain’ ağına bağlı Cryptonight teknolojisi ile geliştirildi. Turcoin’i, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinden ayıran özelliği ise 3 milyondan fazla ön ödemeli kart kullanıcısının anında kullanmaya başlayacağı, Ripple teknolojisinin bir çok türevini de içinde barındıran bir teknolojik yapıya sahip olması. İlk ve tek yerli Turcoin’in hem cüzdan, hem de dijital para olarak kullanılan bir sistem olduğunu belirten Anafis Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sadun Kaya “Turcon için 4 aşamalı bir plan hazırladık. Şu an firmamız binin üzerinde oyunun distribütörlüğünü yürütüyor. İlk etapta Turkcoin’i oyunlarda zorunlu hâle getireceğiz. Üye iş yerleriyle anlaşmalar yapacağız. Turkcoin sahipleri exchange yapabilecek. Ama komisyon ödemeyecek. Ayrıca kendi borsamızı kuracağız. Orada işlem görecek. Bankalar Turcoin sistemi ile para da transfer edebilecek. Şu an bir banka ile anlaştık” dedi. Turkcoin’in 120 milyon adetle sınırlı olacağını belirten Kaya “1 Turcoin’in fiyatı 100 dolar olacak. Fiyatı 100 dolarda sabitleyeceğiz. Bir ay içerisinde piyasada olacağız” diye konuştu.



24 BİN EKRAN KARTI KULLANILDI

Kocaeli’nin Alikahya bölgesinde 5 megawatt gücünde iki tesis kurduklarını dile getiren Kaya “Tesis neredeyse bölgenin iki katı elektrik tüketiyor. 24 bin ekran kartı bulunuyor. 20 km kablo döşedik. Ayrıca yeni yatırlar için bölgede 40 dönümlük de bir arazi aldık” ifadelerini kullandı. Bitcoin rüzgarının 5 yıl boyunca sürmesini beklediğini dile getiren Kaya, sanal paradan kaçışın mümkün olmadığını, bir gün mutlaka bütün devletlerin de kendi paralarını çıkarmak zorunda kalacağını kaydetti..

Madencilik yaptıracak

Sadun Kaya kapılarını madencilere de açacaklarını belirterek, “6 ay kadar madencilik yaptıktan sonra isteyen Turcoin sitesi üzerinde madencilik yapabilecek. Sadece Turkcoin değil diğer coinlerin de üretimini yapabilecek. İsteyenlere cihaz da vereceğiz, evde üretim yapabilecekler” dedi.