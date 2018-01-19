Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğuş Grubu, Nusr-Et’in yanı sıra Zuma restoranlarını da Londra Borsasında halka arz edecek. Öte yandan, geçtiğimiz aylarda Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ yaptığı açıklamada Nusr-Et’i borsaya davet etmişti. Karadağ, “Nusr-Et küçücük bir işletme. Şu an başarılı bir şekilde gidiyor. Bir adım sonrasında da borsaya gelmek isterse gelebilir. Çünkü yeterli kurumsallık ölçeğini yakalamış olacak. Biz klasik Nusr-Et, orada küçük bir işletmeyken onu borsa şirketi yapsak, yeterinden fazla da fon sağlasak bu başarıyı sağlayamazdı” demişti.