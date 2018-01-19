Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25, marjinal fonlama oranı yüzde 9,25 ve Geç Likidite Penceresi borç verme faiz oranı yüzde 12,75 seviyesinde sabit tutuldu. Yapılan açıklamada “Enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar, para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir” denildi. Karar metnindeki ifadelerin “şahin” olarak değerlendirilmesinin ardından düşüşe geçen dolar/TL 3,78 sınırına kadar geriledi.